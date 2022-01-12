12 января 2022
11 января 2022

В Кургане эвакуировали людей из здания, где находится офис ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, бронежилет, эвакуация, росгвардия, сотрудник росгвардии
Сообщение о минировании здания не подтвердилось Фото:

Около 150 человек эвакуировали из здания по улице Володарского, 65 из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В этом здании, в частности, расположен офис регионального отделения «Единой России».

«Всего было эвакуировано около 150 человек. Говорят, что была угроза минирования. Через некоторое время всем разрешили вернуться на рабочие места», — заявили очевидцы.

Информацию об эвакуации URA.RU подтвердили в мэрии Кургана. «Сообщение о „минировании“ офиса по улице Володарского, 65 поступило на электронную почту. Здание проверено на безопасность. Информация не подтвердилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Предыдущая волна ложных сообщений о минировании прокатилась в Кургане в июне 2021 года. URA.RU сообщало, что на электронную почту учреждений поступали сообщения о взрывных устройствах в детских садах, судах, автовокзале, магазинах, больницах, организациях дополнительного образования, на заводах, в спортшколах. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

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Около 150 человек эвакуировали из здания по улице Володарского, 65 из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В этом здании, в частности, расположен офис регионального отделения «Единой России». «Всего было эвакуировано около 150 человек. Говорят, что была угроза минирования. Через некоторое время всем разрешили вернуться на рабочие места», — заявили очевидцы. Информацию об эвакуации URA.RU подтвердили в мэрии Кургана. «Сообщение о „минировании“ офиса по улице Володарского, 65 поступило на электронную почту. Здание проверено на безопасность. Информация не подтвердилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Предыдущая волна ложных сообщений о минировании прокатилась в Кургане в июне 2021 года. URA.RU сообщало, что на электронную почту учреждений поступали сообщения о взрывных устройствах в детских садах, судах, автовокзале, магазинах, больницах, организациях дополнительного образования, на заводах, в спортшколах. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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