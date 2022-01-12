В Кургане эвакуировали людей из здания, где находится офис ЕР

Сообщение о минировании здания не подтвердилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 150 человек эвакуировали из здания по улице Володарского, 65 из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В этом здании, в частности, расположен офис регионального отделения «Единой России».

«Всего было эвакуировано около 150 человек. Говорят, что была угроза минирования. Через некоторое время всем разрешили вернуться на рабочие места», — заявили очевидцы.

Информацию об эвакуации URA.RU подтвердили в мэрии Кургана. «Сообщение о „минировании“ офиса по улице Володарского, 65 поступило на электронную почту. Здание проверено на безопасность. Информация не подтвердилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Предыдущая волна ложных сообщений о минировании прокатилась в Кургане в июне 2021 года. URA.RU сообщало, что на электронную почту учреждений поступали сообщения о взрывных устройствах в детских садах, судах, автовокзале, магазинах, больницах, организациях дополнительного образования, на заводах, в спортшколах. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

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