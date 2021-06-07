В Кургане вторую неделю сообщают о минированиях

В Кургане поступили сообщения о минированиях спортшкол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вторую неделю в Кургане поступают массовые сообщения о минировании зданий. 8 июня из-за этого пришлось эвакуировать несколько спортшкол и ряда других учреждений города. Об этом сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

«В Кургане 8 июня несколько структур — спортивных школ и ведомственных учреждений — получили сообщение об угрозе минирования. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. Посетители и сотрудники эвакуированы», — говорится в сообщении.

Волна массовых сообщений о минированиях прокатилась в Кургане на прошлой неделе, сообщало ранее URA.RU. 31 мая поступали сообщения о взрывных устройствах в детских садах, но они не подтвердились. 1 июня поступили сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала, магазинов сети «Магнит» — всего правоохранительные органы проверили более 90 объектов. 2 июня эвакуировали некоторые больницы. В одной из них женщине стало плохо, но медики смогли вовремя помочь. 3 июня сообщалось о бомбах в организациях дополнительного образования, 4 июня — на заводах.

По факту ложных сообщений о минировании возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. По данным источников, электронные письма о минировании зданий в Кургане поступают с IP-адресов за пределами России.