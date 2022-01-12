Мэр Екатеринбурга усиливает своего первого зама, ослабляя другого

Игоря Сутягина (справа) причисляют к так называемому «тюменскому» политическому клану Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов начал анонсированное ранее перераспределение полномочий внутри своей команды. По данным URA.RU, в ведение первого вице-мэра Игоря Сутягина передают комитет по экологии и природопользованию, который до этого подчинялся вице-мэру по транспорту и экологии Алексею Бубнову.

«Орлов объявил об изменениях на недавнем совещании. Логика в том, что экологией в последнее время у нас толком не занимались, надо перестраивать работу в этом направлении. Соответствующие документы будут готовы в ближайшее время», — поделился источник в одном из подразделений мэрии. Он также напомнил, что до перехода в горадминистрацию в 2018 году Сутягин был замминистра природных ресурсов.

Он стал первым замом в феврале 2021-го, через два месяца после того, как Орлов стал и. о. градоначальника. При предыдущем мэре — Александре Высокинском — Сутягин был заместителем по управлению муниципальным имуществом. Эта сфера остается под его контролем. Также Сутягин курирует земельный комитет и правовой департамент.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU предложила дождаться официальной информации. Единственное утвержденное в отношении Сутягина решение, по ее словам, касается передачи под его кураторство Академического района (но это обычная процедура, так как Сутягин по своей должности координирует работу и других префектур).

О грядущих изменениях внутри команды Орлова URA.RU писало еще в октябре прошлого года. Позднее, на пресс-конференции 16 декабря, их подтвердил и сам мэр. Передачу Сутягину некоторых полномочий Бубнова источники агентства называют лишь первым этапом.

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