Куйвашев анонсировал продажу здания правительства и его переезд

Когда стартует реализация задумки, Евгений Куйвашев не уточнил Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Здания правительства Свердловской области и региональных министерств будут проданы, вырученные средства пойдут на строительство нового комплекса на площадке перспективного микрорайона ВИЗ-Правобережный. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Ведомства свердловского кабмина сегодня разбросаны по всему городу: минобразования располагается на улице Малышева, 33, минсоцполитики — на Большакова, 105, минспорта и минприроды — на Малышева, 101, минкультуры — на Малышева, 46, минЖКХ — в «Белом доме» на Октябрьской площади, 1, минфин — на Ленина, 34. Впервые идею объединить их в одном месте Куйвашев озвучил в марте 2019 года. И повторил ее в конце 2019-го. Однако проект был заморожен, и вернулись к нему только весной 2021-го, рассказывали источники URA.RU.

Заморозку проекта Куйвашев объяснил пандемией коронавируса: власти направили огромные деньги на борьбу с распространением инфекции, и от крупных проектов пришлось отказаться. «Конечно, [испытываем] огромные неудобства. Мы имеем больше 27 зданий по всему городу. И мы с коллегами рассчитываем, как эти здания повернуть в городской оборот, я имею в виду продать под размещение жилья, офисных центров, и деньги, вырученные от продажи этих зданий, пустить на строительство нового здания правительства», — цитирует главу региона корреспондент URA.RU.

Ранее агентство рассказывало, где именно будет находиться новое здание кабмина. Конкретные сроки начала переезда пока не известны.

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