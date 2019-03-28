Куйвашев перевезет все правительство из центра Екатеринбурга

Правительство переехать может, только станет ли оно от этого эффективнее — пока не доказано даже Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен поменять базу для регионального правительства. Идею перевести разбросанные по центру Екатеринбурга органы власти на площадке ВИЗа-Правобережного глава региона озвучил на встрече с избранными от области восемью депутатами Госдумы — она прошла за закрытыми дверями Верхотурского зала резиденции губернатора. Помимо федеральных парламентариев на встрече присутствовали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, заместители губернатора Алексей Орлов и Сергей Бидонько, а также глава аппарата Валерий Чайников.

«Куйвашев сначала даже подчеркнул, что не все в правительстве в курсе этой идеи. Когда сам район ВИЗ-Правобережный будут застраивать, то он [губернатор] думает собрать в одном месте все правительство, перевезти разбросанные министерства. На удивленный взгляд [первого замгубернатора Алексея] Орлова в его сторону глава региона кратко ответил: „Да, вот так“», — рассказал один из участников встречи.

Далеко не все депутаты Госдумы восприняли идею переезда свердловского правительства на ура Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Ведомства свердловского правительства сегодня разбросаны по всему городу: минобразования располагается на улице Малышева, 33, минсоцполитики — на Большакова, 105, минспорта и минприроды — на Малышева, 101, минкультуры — на Малышева, 46, минЖКХ — в «Белом доме» на Октябрьской площади, 1, минфин — на Ленина, 34.

Территория в 660 гектаров, которую могут использовать для их совместного переезда, ранее была зарезервирована под международную выставку «Экспо 2025». В декабре 2018 года это резервирование с земли было снято, а на прошлой неделе, 19 марта, глава города Александр Высокинский распорядился представить ему проект инженерной подготовки территории для размещения на ней основных объектов летней Универсиады-2023.

Реализовывая новый проект, власти сначала намерены расширить путь в сторону облюбованной площадки. «На ВИЗе есть дом, который мешает расширению дороги дальше и его, возможно, будут выкупать у жителей, чтобы убрать. А уже затем будут заниматься строительством в самом районе», — рассказал один из депутатов.

Орлов, говорят, очень удивился узнав про планы по переезду. Его кабинет находится в «Белом доме» и вид оттуда — отличный Фото: Анна Майорова © URA.RU

В самих министерствах, делятся инсайдеры, слегка переживают по поводу обсуждаемого переезда. «Выглядит пока не очень продуманно. Как минимум гаражи для автомобилей тут. И время от дома до работы и обратно увеличится для большинства простых работников», — объяснил знакомый чиновник обладминистрации.

Да и парламентарии, присутствовавшие на встрече с губернатором, идею переезда правительства восприняли по-разному. Депутат Дмитрий Ионин напомнил, что в Москве подобную практику уже осваивают. До конца 2019 года три федеральных министерства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минцифраз — должны будут переехать в комплекс высотных зданий «Москва-Сити».

«Из разговоров с теми, кто уже переехал я понял, что удовольствия мало, поскольку сидят они там в офисах формата „оупен спейс“ (open space). В таких условиях, когда у тебя под боком идет текучка, решаются какие-то мелкие насущные вопросы, постоянная болтовня и прозвон — крайне сложно решать стратегические задачи и новые проекты разрабатывать. Так что очень многое будет зависеть от реализации и, конечно же, от экономики, которая должна минимизировать бюджетные траты», — считает Ионин.

Помещения для областного минпрома, например, на ВИЗе можно не переделывать — уже очень аутентично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не меньший скепсис и у депутата Андрея Альшевских. Саму идею он считает перспективной и способной заинтересовать бизнес, ищущий площадки под застройку. «У меня чувство, что я что-то подобное уже слышал. Когда строили здание свердловского Заксобрания за полтора миллиарда рублей, теперь уже бывшим губернатором [Эдуардом Росселем] проговаривалось, что перемещение депутатов из „Белого дома“ позволит высвободить места для всех чиновников, которые разбросаны по городу. Депутаты съехали, их кабинеты в здании правительства действительно заняли чиновники — только вот министерства как и прежде разбросаны по городу», — поделился парламентарий.

Депутат Госдумы Максим Иванов поддержал идею губернатора о том, что строиться новые помещения для власти будут на деньги, вырученные от реализации объектов в центре Екатеринбурга. «У меня масса запросов от избирателей по самым разным темам: здравоохранению, ЖКХ, соцполитике, образованию — и вот приходится мотаться то в „Белый дом“, то на Малышева, то на Добролюбова, то на Большакова. Так что мне, как депутату Госдумы, куда удобнее будет приезжать в одну локацию и там все эти вопросы решать», — объяснил парламентарий.

Будет ли обсуждаемая идея интересна бизнесу — пока вопрос. «Интерес, безусловно, будет зависеть от объектов и от условий, предлагаемых властью, — объяснил представитель компании „ЛСР.Урал“ Владимир Крицкий. — Далеко не на всех ведь площадках можно будет строить — минкультуры вот, например, находится в историческом здании. А на месте Малышева, 101 может быть и не даст никто строить высотку или сделать то, что захочется бизнесу».