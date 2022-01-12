12 января 2022

Открывший стрельбу в ПГНИУ Тимур Бекмансуров признан вменяемым

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Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с прессой. Пермь, бюст, полицейский, сперанский
Нападение на ПГНИУ было совершено в сентябре 2021 года Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в Пермском государственном универсиете, признан вменяемым. Об этом рассказал руководитель СКР Александр Бастрыкин.

«Экспертиза признала вменяемым юношу, открывшего стрельбу в пермском университете, его мотивы устанавливаются», — передает РИА «Новости» слова Бастрыкина. Ранее стало известно, что Бекмансурова этапировали в Санкт-Петербург для прохождения психологической экспертизы.

Нападение на вуз было совершено Бекмансуровым 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли шесть человек, несколько десятков были ранены и получили различные травмы. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, срок ареста нападавшему суд продлил до февраля.

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Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в Пермском государственном универсиете, признан вменяемым. Об этом рассказал руководитель СКР Александр Бастрыкин. «Экспертиза признала вменяемым юношу, открывшего стрельбу в пермском университете, его мотивы устанавливаются», — передает РИА «Новости» слова Бастрыкина. Ранее стало известно, что Бекмансурова этапировали в Санкт-Петербург для прохождения психологической экспертизы. Нападение на вуз было совершено Бекмансуровым 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли шесть человек, несколько десятков были ранены и получили различные травмы. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, срок ареста нападавшему суд продлил до февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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