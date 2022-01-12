Открывший стрельбу в ПГНИУ Тимур Бекмансуров признан вменяемым

13 января 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Нападение на ПГНИУ было совершено в сентябре 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в Пермском государственном универсиете, признан вменяемым. Об этом рассказал руководитель СКР Александр Бастрыкин. «Экспертиза признала вменяемым юношу, открывшего стрельбу в пермском университете, его мотивы устанавливаются», — передает РИА «Новости» слова Бастрыкина. Ранее стало известно, что Бекмансурова этапировали в Санкт-Петербург для прохождения психологической экспертизы. Нападение на вуз было совершено Бекмансуровым 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли шесть человек, несколько десятков были ранены и получили различные травмы. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, срок ареста нападавшему суд продлил до февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в Пермском государственном универсиете, признан вменяемым. Об этом рассказал руководитель СКР Александр Бастрыкин. «Экспертиза признала вменяемым юношу, открывшего стрельбу в пермском университете, его мотивы устанавливаются», — передает РИА «Новости» слова Бастрыкина. Ранее стало известно, что Бекмансурова этапировали в Санкт-Петербург для прохождения психологической экспертизы. Нападение на вуз было совершено Бекмансуровым 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли шесть человек, несколько десятков были ранены и получили различные травмы. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, срок ареста нападавшему суд продлил до февраля.