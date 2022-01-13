Мишустин призвал готовиться к новой пандемии после COVID

Россия должна быть готова к будущим пандемиям, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может оказаться не последней и Россия должна быть к этому готова. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Многие специалисты отмечают, что эта пандемия может оказаться не последней. Мы должны быть к этому готовы», — сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума, проходящего в эти дни. Трансляция форума идет на официальном сайте мероприятия.

Премьер-министр подчеркнул, что важно отладить комплексную защиту от новых биологических угроз в различных сферах. В ранней диагностике, оперативной разработке вакцин и терапевтических препаратах.

В ходе своего обращения Мишустин также отметил, что риск новых волн коронавируса сохраняется. На данный момент число зараженных COVID-19 в мире превысило 290 млн человек, пишет RT. Россия заняла 47-ю строчку в рейтинге стран по готовности к пандемиям, сообщает «Национальная служба новостей».

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