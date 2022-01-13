Мишустин заявил о риске новых волн коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что риски новых волн COVID остаются, хотя сейчас ситуация лучше, чем была в прошлом году. Об этом Мишустин заявил в своем обращении к участникам Гайдаровского форума, проходящего в эти дни.
«Риски новых волн коронавируса остаются. Хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней. Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — заявил Мишустин в обращении, запись которого опубликована на сайте форуме.
Мишустин отмечает, что снизить давление на экономику помогла вакцинация, но не везде и не всегда равномерно. «Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — объяснил он.
Ранее Михаил Мишустин дал поручение по борьбе с распространением COVID. Он потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Премьер также поручил Минфину выделить 187 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что риски новых волн COVID остаются, хотя сейчас ситуация лучше, чем была в прошлом году. Об этом Мишустин заявил в своем обращении к участникам Гайдаровского форума, проходящего в эти дни. «Риски новых волн коронавируса остаются. Хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней. Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — заявил Мишустин в обращении, запись которого опубликована на сайте форуме. Мишустин отмечает, что снизить давление на экономику помогла вакцинация, но не везде и не всегда равномерно. «Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — объяснил он. Ранее Михаил Мишустин дал поручение по борьбе с распространением COVID. Он потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Премьер также поручил Минфину выделить 187 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса.