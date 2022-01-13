Мишустин заявил о риске новых волн коронавируса

Риски новых волн коронавируса остаются, хотя сейчас ситуация кардинально иная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что риски новых волн COVID остаются, хотя сейчас ситуация лучше, чем была в прошлом году. Об этом Мишустин заявил в своем обращении к участникам Гайдаровского форума, проходящего в эти дни.

«Риски новых волн коронавируса остаются. Хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней. Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — заявил Мишустин в обращении, запись которого опубликована на сайте форуме.

Мишустин отмечает, что снизить давление на экономику помогла вакцинация, но не везде и не всегда равномерно. «Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — объяснил он.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение по борьбе с распространением COVID. Он потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Премьер также поручил Минфину выделить 187 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам