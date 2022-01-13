Источник рассказал о планах Махонина в Кремле и правительстве РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин уехал в Москву на Гайдаровский форум Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен встретиться с высокопоставленными руководителями в администрации президента и правительстве РФ. Встречи намечены на 13—14 января, сообщает источник URA.RU в окружении главы региона.

«Завтра и послезавтра у Махонина в Москве намечена серия встреч с высокопоставленными чиновниками АП и федерального правительства», — говорит собеседник агентства. С кем именно планирует провести переговоры Махонин, собеседник не уточняет.

Другой собеседник в политтусовке региона предполагает, что Махонин встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. «Он же возглавляет штаб по подготовке к 300-летию. Такие встречи проходят регулярно», — знает он.

Дмитрий Махонин сейчас находится в Москве, где принимает участие в Гайдаровском форуме. Он является спикером двух дискуссий: «Переосмысление национальной системы здравоохранения» и «Стратегия социально-экономического развития России».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен встретиться с высокопоставленными руководителями в администрации президента и правительстве РФ. Встречи намечены на 13—14 января, сообщает источник URA.RU в окружении главы региона. «Завтра и послезавтра у Махонина в Москве намечена серия встреч с высокопоставленными чиновниками АП и федерального правительства», — говорит собеседник агентства. С кем именно планирует провести переговоры Махонин, собеседник не уточняет. Другой собеседник в политтусовке региона предполагает, что Махонин встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. «Он же возглавляет штаб по подготовке к 300-летию. Такие встречи проходят регулярно», — знает он. Дмитрий Махонин сейчас находится в Москве, где принимает участие в Гайдаровском форуме. Он является спикером двух дискуссий: «Переосмысление национальной системы здравоохранения» и «Стратегия социально-экономического развития России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...