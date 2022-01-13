Ученые: больных «Дельтой» и «Омикроном» нужно лечить по-разному

В скорости лечения может помочь знание, каким штаммом болеет человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обнаружение, каким штаммом COVID-19 заражен человек, может сделать лечение более продуктивным. Например, не все препараты, эффективные при инфицировании «Дельтой», подходят при «Омикроне». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Сейчас разработаны и применяются на практике методы лечения для всех штаммов инфекции, в том числе новые противовирусные средства. Однако в тактике лечения есть и некоторые нюансы. Например, данные институтов здоровья США показывают, что ряд моноклональных антител для пациентов с легкими, средними формами и высоким риском тяжелого течения при омикрон-варианте неэффективен. В регионах со значительной распространенностью южноафриканского штамма из всех моноклональных антител рекомендуется применять только препарат „Сотровимаб“», — пояснил Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков добавил, что знания, каким штаммом COVID-19 болеет человек, может помочь в прогнозировании итогов заболевания. «Надо всех тестировать и определять, какой тип заражения произошел, так как от этого зависит прогноз в отношении конкретного пациента, нужна ли ему будет серьезная медицинская помощь или его лучше просто оставить дома. Вообще любой тест, который позволяет увидеть ситуацию более глубоко, очень важен. Ведь одно дело заражение штаммом „Дельта“, который вызывает очень тяжелые формы заболевания, с серьезными последствиям, а другое дело „Омикрон“, который, хоть и очень быстро распространяется, может вызвать нагрузку на медицинскую систему, но намного легче», — подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе ФМБА заявили о регистрации первой в России тест-системы для выявления нового штамма. Она сможет за полтора часа определять наличие у зараженного вариантов «Омикрон» и «Дельта».

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