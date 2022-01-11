В РФ разработали тест-систему для выявления «Омикрона» и «Дельты»

В Росздравнадзоре зарегистрировали первую тест-систему для распознания «Омикрона». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. 11 января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», — говорится в сообщении пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В ведомстве добавили, что новая тест-система сможет выявлять варианты «Омикрон» и «Дельта» за полтора часа. Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Он предназначен для использования в условиях клинической лабораторной диагностики.
Первым симптомом заражения «Омикроном» может оказаться беспричинно хриплый голос. Гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч сообщил, что при заражении этим вариантом коронавируса, хрипота чаще всего будет сопровождаться першением, а не болью в горле. Заложенность носа и сухой кашель также относятся к признакам заболевания.
В Росздравнадзоре зарегистрировали первую тест-систему для распознания «Омикрона». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. «В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. 11 января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», — говорится в сообщении пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В ведомстве добавили, что новая тест-система сможет выявлять варианты «Омикрон» и «Дельта» за полтора часа. Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Он предназначен для использования в условиях клинической лабораторной диагностики. Первым симптомом заражения «Омикроном» может оказаться беспричинно хриплый голос. Гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч сообщил, что при заражении этим вариантом коронавируса, хрипота чаще всего будет сопровождаться першением, а не болью в горле. Заложенность носа и сухой кашель также относятся к признакам заболевания.