Поиском павших на войне свердловчан займется специальный сыщик

Следователь Романов считает, что все павшие на войне безымянные герои должны быть идентифицированы

В управлении СКР по Свердловской области появился сотрудник, который будет заниматься проведением архивной и поисковой работы погибших в Великой Отечественной войне уральцев. Эти обязанности возложены на полковника юстиции Павла Романова. Старший инспектор рассказал URA.RU, в чем будет заключаться его работа.

«Есть эхо войны, останки многих людей находятся по всей России, где были бои, где расстреливали мирное население. Поисковым движением России, в том числе и следственным комитетом, ведется работа по установлению и отождествлению этих останков, чтобы все наши погибшие соотечественники могли быть идентифицированы и перезахоронены, а их награды и личные вещи были переданы родственникам», — объяснил агентству Павел Романов.

Следователь добавил, что такая работа ведется давно, однако руководство СК приняло решение, что ее надо усилить и закрепить за ней конкретного сотрудника. «Следственный комитет на своей базе создает поисковые отряды, и эти подразделения ведут в своих регионах поисковые работы. На территории Свердловской области хоть и не велись бои, но много людей ушло на фронт. Я буду связующим звеном между учреждениями государственных архивов и поисковиками. Цель — чтобы ни один погибший не остался безвестным», — сказал полковник.

Ранее URA.RU сообщало, что под Новгородом нашли останки 300 военнопленных бойцов Красной армии. Захоронение обнаружили недалеко от места, где в годы войны располагался концлагерь.

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