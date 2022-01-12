В Кургане резко подорожали овощи и бананы

В Кургане подорожали бананы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цена на помидоры, огурцы и бананы в курганских магазинах резко повысились. Подорожание за неделю составило от 24 до 11%. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные Свердловскстатом.

«По данным на 10 января, за минувшую неделю стоимость килограмма помидоров повысилась на 24,3%, достигнув цены в 170 рублей. Огурцы подорожали на 16% (176 рублей за килограмм). Бананы увеличились в цене на 11% (до 89 рублей за килограмм)», — говорится в отчете статистического ведомства.

На 8% повысилась цена на свеклу (42 рубля за килограмм) и на мясные детские консервы (1096 рублей за килограмм). На 6% подорожала капуста (46 рублей). В цене также вырос килограмм маргарина (+4%) до 167 рублей, рис подорожал на 3% (89 рублей).

URA.RU писало, что инфляция в Курганской области в ноябре снизилась на 0,1% (до 9,23%), но осталась выше, чем в УрФО (7,24%). По данным Центробанка, инфляция в регионе стала чуть ниже из-за того, что издержки в тепличных хозяйствах стали меньше расти, а на рынке продуктов питания, по сравнению с прошлым годом, стало больше товаров в отдельных категориях.

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