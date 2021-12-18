Инфляция в ноябре в регионе составила 9,23% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инфляция в Курганской области в ноябре снизилась на 0,1%, но осталась выше, чем в УрФО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России.

«В ноябре 2021 года годовая инфляция в Курганской области замедлилась на 0,10 п. п., до 9,23%. При этом инфляция оставалась выше, чем в Уральском федеральном округе (7,24%) и по России в целом (8,40%)», — рассказали в пресс-службе.

По данным Центробанка, инфляция в регионе стала чуть ниже из-за того, что издержки в тепличных хозяйствах стали меньше расти, а на рынке продуктов питания, по сравнению с прошлым годом, стало больше товаров в отдельных категориях. Также цены стали меньше расти из-за изменения периода индексации тарифов на ЖКХ и снижения спроса на санаторно-оздоровительные услуги.

В октябре годовая инфляция в регионе достигла 9,33%. Отмечалось, что инфляция в Курганской области выше, чем в соседних регионах, из-за более низкой конкуренции в торговой сети.

Фото: cbr.ru