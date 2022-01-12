Высшая квалификационная коллегия судей принимает документы от желающих стать председателем Арбитражного суда Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила отбор кандидатов на пост председателя Арбитражного суда Курганской области. Объявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: председателя Арбитражного суда Курганской области. Последний день приема документов — 10 февраля 2022 года», — говорится в объявлении.

В марте 2021 года ВККС уже объявляла отбор кандидатов на пост председателя Арбитражного суда Курганской области. Как ранее сообщало URA.RU, в июле на эту должность был согласован Вячеслав Доставалов, который на тот момент уже руководил курганским Арбитражным судом. Полномочия Доставалова истекали в октябре 2021 года (его назначили председателем суда на шестилетний срок в октябре 2015 года).

Сейчас на сайте регионального Арбитражного суда указано, что обязанности председателя временно исполняет его заместитель Роман Алексеев. В Арбитражном суде URA.RU пояснили, что полномочия Доставалова как председателя суда в настоящее время истекли, но статус судьи за ним сохранился. Сейчас он находится в отпуске. Будет ли Доставалов в дальнейшем претендовать на пост председателя, в суде прокомментировать не смогли.

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