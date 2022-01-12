Путин дал пермскому миллиардеру установку по развитию завода

«Уралхим» просят больше внимания уделять работе в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обсудил перспективы заводов по производству удобрений в Березниках и Соликамске с гендиректором компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Он попросил его сосредоточиться на обеспечении потребности в удобрениях, прежде всего, внутреннего рынка страны. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

«Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объемом удобрений для сельского хозяйства. Пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок», — сказал президент на встрече. Обе задачи, по его словам, решаемы, «хотя на первый взгляд кажется, что они взаимоисключающие».

В ответ Дмитрий Мазепин сообщил, что «Уралхим» в течение последних двух лет на 20% увеличил поставки азотных удобрений на рынок России. Что касается калия, то за 10 лет его потребление внутри отдельных регионов выросло в три раза. «Пахотные земли на душу населения в мире будут падать, но в России они, как это ни странно, увеличиваются, потому что меняется температура. И земли мы научились возделывать, климат помогает. Поэтому мы верим в рост нашего сельского хозяйства, и в те результаты, которые показывает сельское хозяйство. Они, конечно, впечатляющие», — отметил Мазепин.

«Уралхим» является крупнейшим производителем удобрений в мире. Осенью прошлого года компания по поручению правительства приняла решение заморозить цены до конца 2022 года. Ранее «Уралкалий», который входит в ГК «Уралхим», из-за стремительного роста долгов оказался на грани дефолта.

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