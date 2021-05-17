Олигарх рискует потерять «Уралкалий» из-за долгов

В конце 2020 года произошло объединение «Уралкалия» и «Уралхима» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Уралкалий» из-за стремительного роста долгов оказался на грани дефолта, выяснили в аналитическом центре «А.И.С.Т». Председатель совета директоров группы «Уралхим» Дмитрий Мазепин использует практически последнюю возможность сохранить контроль над предприятием: гендиректора Александра Прыгункова увольняют и его место занимает сам Мазепин. Такое решение может быть обусловлено тем, что кредиторы больше не верят приглашенным менеджерам.

А.И.С.Т.: «Иностранные инвесторы „Уралкалия“ могут столкнуться с невыплатами по еврооблигациям» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Иностранные инвесторы „Уралкалия“ могут столкнуться с невыплатами по еврооблигациям ввиду значительного ухудшения финансового состояния компании, акционерных изменений группы и слабого корпоративного управления», — пишет аналитический центр «А.И.С.Т.» в своем отчете. Отмечается, что «Уралкалий» может не выполнить платежные обязательства по еврооблигациям на суммы 1,5 и 1,1 млрд долларов США. А общий долг компании за 9 месяцев 2020 года, пишет журнал «Эксперт», увеличился с 328 млрд рублей до 417 млрд рублей.

«Видимо, серьезность ситуации признает и руководство группы. Так, с 12 мая на пост Гендиректора „Уралхима“ назначен сам основной владелец компании, Дмитрий Мазепин», — пишет издание. Данное решение называется нестандартным, поскольку российские олигархи обычно передают данные полномочия профессиональным управленцам.

Председатель контрольно-счетной палаты, экс-председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов в беседе с URA.RU высказал предположение, что текущим кадровым решениям Мазепина могли подтолкнуть кредиторы.

«Кредиторы, наверное, перестали верить тем, кто раньше управлял. Сказали, чтобы персонально занимался Мазепин. Но это предположение», — сказал URA.RU Тушнолобов.

Он полагает, что в случае, если Мазепину не удастся разрешить финансовые проблемы на предприятии, кредиторы заберут компанию себе.

Эксперт аналитического центра «А.И.С.Т» Георгия Копыленко в беседе с URA.RU заявил, что все активы «Уралхима» находятся в залоге у банков. Сейчас, по его мнению, все будет зависеть уже не от действий Мазепина, а от того, что решат делать банки. «Я думаю, что сейчас идет подготовка под какие-то будущие поглощения. Там, скорее всего, отрасль вся будет консолидирована», — пояснил URA.RU Копыленко.

Из-за провалов на шахтах «Уралкалия» из зоны техногенной аварии в Березниках переселяют в новый микрорайон Любимов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Объясняя схему сделки в эфире радиостанции «Коммерсант FM», Копыленко также отметил, что активы группы были сформированы за счет займов на сумму на 876 млрд рублей в расчёте на спекулятивный рост рынка, который мог бы «вернуть» займ. Но поскольку в случае с калийными удобрениями этого не произошло, возвращать средства кредиторов приходится за счет операционной деятельности, для чего две компании, по сути, решили слить в одну группу. По словам Копыленко, это сразу повлияло на падение акций «Уралкалия»: капитализация упала в два с половиной раза, долговая нагрузка «Уралхима» стала приниматься «Уралкалием», что ухудшило финансовое положение компании. Если компания попадает в подобную ситуацию, все силы менеджмента уходят не на долгосрочное развитие, а на поиск средств для выплат, во избежание дефолтов и маржин-коллов. По мнению эксперта, к ухудшению финансовых показателей повлияло и то, что потраченнные на консолидацию актива кредитные деньги поступили не в компанию, а предыдущим собственникам.

URA.RU 14 мая направило запрос на имя Мазепина в пресс-службу «Уралхима» с просьбой прокомментировать указанную информацию и отчет аналитического центра «А.И.С.Т». Там сообщили агентству, что на подготовку ответа потребуется несколько дней. На момент публикации ответ не получен.