12 января 2022
11 января 2022

Треть жителей Нового Уренгоя улетели на праздники из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых. Клипарт. Курган, аэропорт, пассажиры, регистрация на рейс, ожидание рейса
Ямальцы предпочли провести каникулы в других городах России Фото:

На новогодние праздники из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) улетели более 37 тысяч человек, что составляет треть от 114 тысяч населения города. Как сообщает пресс-служба организации, аэропорт обслужил 477 рейсов с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022.

«С 27 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. услугами авиагавани воспользовались 37,4 тыс. пассажиров. В период новогодних праздников производственные службы аэропорта обслужили 477 рейсов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что самым загруженным днем в работе было 8 января — услугами аэропорта воспользовались более трех тысяч пассажиров на 47 рейсах. А самыми популярными направлениями у ямальцев стала Москва, Тюмень, Уфа, Новосибирск и Краснодар.

Число рейсов в праздники превысило уровень ожидания. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Нового Уренгоя планирует обслужить 460 рейсов в период с 27 декабря по 9 января.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На новогодние праздники из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) улетели более 37 тысяч человек, что составляет треть от 114 тысяч населения города. Как сообщает пресс-служба организации, аэропорт обслужил 477 рейсов с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022. «С 27 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. услугами авиагавани воспользовались 37,4 тыс. пассажиров. В период новогодних праздников производственные службы аэропорта обслужили 477 рейсов», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В пресс-службе отметили, что самым загруженным днем в работе было 8 января — услугами аэропорта воспользовались более трех тысяч пассажиров на 47 рейсах. А самыми популярными направлениями у ямальцев стала Москва, Тюмень, Уфа, Новосибирск и Краснодар. Число рейсов в праздники превысило уровень ожидания. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Нового Уренгоя планирует обслужить 460 рейсов в период с 27 декабря по 9 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...