Треть жителей Нового Уренгоя улетели на праздники из ЯНАО

Ямальцы предпочли провести каникулы в других городах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На новогодние праздники из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) улетели более 37 тысяч человек, что составляет треть от 114 тысяч населения города. Как сообщает пресс-служба организации, аэропорт обслужил 477 рейсов с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022.

«С 27 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. услугами авиагавани воспользовались 37,4 тыс. пассажиров. В период новогодних праздников производственные службы аэропорта обслужили 477 рейсов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что самым загруженным днем в работе было 8 января — услугами аэропорта воспользовались более трех тысяч пассажиров на 47 рейсах. А самыми популярными направлениями у ямальцев стала Москва, Тюмень, Уфа, Новосибирск и Краснодар.

Число рейсов в праздники превысило уровень ожидания. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Нового Уренгоя планирует обслужить 460 рейсов в период с 27 декабря по 9 января.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам