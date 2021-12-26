Аэропорт Нового Уренгоя готовится к массовому вылету жителей

Последний рейс из аэропорта Нового Уренгоя запланирован на 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) планирует обслужить 460 рейсов в период новогодних праздников. Как сообщается на странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте», самыми загруженными днями станут 28, 31 декабря 2021 и 8 января 2022 года, когда планируется обслужить более 40 рейсов в день.

«Самыми загруженными днями в расписании аэропорта Новый Уренгой в этот период станут 27, 28, 31 декабря и 8 января. В эти дни производственные службы аэропорта обслужат по 40 и более рейсов в день. Меньше всего рейсов ожидается 2 января 2022 г. — 20», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Праздничная летная программа начнется с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний рейс в уходящем году запланирован на 31 декабря авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Новый Уренгой — аэропорт «Шереметьево» Москва. Первый авиаперелет ожидается из аэропорта «Внуково» Москва 2 января авиаперевозчиком UTair.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» добавила дополнительный рейс из Салехарда в Тюмень. Вылет запланирован на 31 декабря.

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