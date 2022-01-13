Профессор Минздрава РФ рассказал о ловушке штамма COVID «Омикрон»

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Количество тяжелых случаев от «Омикрона» может быть не меньше, чем при волне с «Дельта»-штаммом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число тяжелых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» будет таким же, как и в предыдущие волны. Связано это с тем, что несмотря на более легкое течение, новый вариант COVID распространяется очень быстро. Об этом в разговоре с URA.RU заявил выезжавший в Африку для изучения штамма «Омикрон» в ЮАР замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмолонологии инфекционных болезней Минздрава России, профессор Вадим Тестов.

«Появляется серьезная ловушка, как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что „Омикрон“ течет в среднем легче, это правильно, это опыт показывает. Но учитывая его быстрое распространение и то, что появление новых случаев лавинообразно, может получиться такая ситуация: при „Дельте“ количество тяжелых случаев в пределах 10% от всех, при „Омикроне“ же точные цифры пока неизвестны, этих данных еще нет, но они будут меньше в процентном соотношении. Однако за счет того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжелых случаев может не уменьшиться», — сказал Вадим Тестов.

Также профессор перечислил группы риска для «Омикрона». «Это лица, страдающие хроническими заболеваниями: сахарный диабет, поражение почек. Сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска остаются возрастные пациенты 60 плюс», — уточнил он.

Тестов уточнил, что группа специалистов Минздрава, выезжавшая в ЮАР для изучения воздействия штамма «Омикрон», выяснила, что подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые. «Стратегия остается на тотальную вакцинацию, но надо понимать следующее: в связи с распространением „Омикрона“, по моему мнению, должны быть для населения переставлены акценты полезности этой процедуры. Тот же опыт Южной Африки показывает, что в стационарах 98% не привитых», — добавил инфекционист.

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Число тяжелых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» будет таким же, как и в предыдущие волны. Связано это с тем, что несмотря на более легкое течение, новый вариант COVID распространяется очень быстро. Об этом в разговоре с URA.RU заявил выезжавший в Африку для изучения штамма «Омикрон» в ЮАР замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмолонологии инфекционных болезней Минздрава России, профессор Вадим Тестов. «Появляется серьезная ловушка, как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что „Омикрон“ течет в среднем легче, это правильно, это опыт показывает. Но учитывая его быстрое распространение и то, что появление новых случаев лавинообразно, может получиться такая ситуация: при „Дельте“ количество тяжелых случаев в пределах 10% от всех, при „Омикроне“ же точные цифры пока неизвестны, этих данных еще нет, но они будут меньше в процентном соотношении. Однако за счет того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжелых случаев может не уменьшиться», — сказал Вадим Тестов. Также профессор перечислил группы риска для «Омикрона». «Это лица, страдающие хроническими заболеваниями: сахарный диабет, поражение почек. Сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска остаются возрастные пациенты 60 плюс», — уточнил он. Тестов уточнил, что группа специалистов Минздрава, выезжавшая в ЮАР для изучения воздействия штамма «Омикрон», выяснила, что подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые. «Стратегия остается на тотальную вакцинацию, но надо понимать следующее: в связи с распространением „Омикрона“, по моему мнению, должны быть для населения переставлены акценты полезности этой процедуры. Тот же опыт Южной Африки показывает, что в стационарах 98% не привитых», — добавил инфекционист.
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