Профессор Минздрава РФ рассказал о ловушке штамма COVID «Омикрон»

13 января 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Количество тяжелых случаев от «Омикрона» может быть не меньше, чем при волне с «Дельта»-штаммом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Число тяжелых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» будет таким же, как и в предыдущие волны. Связано это с тем, что несмотря на более легкое течение, новый вариант COVID распространяется очень быстро. Об этом в разговоре с URA.RU заявил выезжавший в Африку для изучения штамма «Омикрон» в ЮАР замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмолонологии инфекционных болезней Минздрава России, профессор Вадим Тестов. «Появляется серьезная ловушка, как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что „Омикрон“ течет в среднем легче, это правильно, это опыт показывает. Но учитывая его быстрое распространение и то, что появление новых случаев лавинообразно, может получиться такая ситуация: при „Дельте“ количество тяжелых случаев в пределах 10% от всех, при „Омикроне“ же точные цифры пока неизвестны, этих данных еще нет, но они будут меньше в процентном соотношении. Однако за счет того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжелых случаев может не уменьшиться», — сказал Вадим Тестов. Также профессор перечислил группы риска для «Омикрона». «Это лица, страдающие хроническими заболеваниями: сахарный диабет, поражение почек. Сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска остаются возрастные пациенты 60 плюс», — уточнил он. Тестов уточнил, что группа специалистов Минздрава, выезжавшая в ЮАР для изучения воздействия штамма «Омикрон», выяснила, что подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые. «Стратегия остается на тотальную вакцинацию, но надо понимать следующее: в связи с распространением „Омикрона“, по моему мнению, должны быть для населения переставлены акценты полезности этой процедуры. Тот же опыт Южной Африки показывает, что в стационарах 98% не привитых», — добавил инфекционист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Число тяжелых случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» будет таким же, как и в предыдущие волны. Связано это с тем, что несмотря на более легкое течение, новый вариант COVID распространяется очень быстро. Об этом в разговоре с URA.RU заявил выезжавший в Африку для изучения штамма «Омикрон» в ЮАР замдиректора по организационно-методической работе НМИЦ фтизиопульмолонологии инфекционных болезней Минздрава России, профессор Вадим Тестов. «Появляется серьезная ловушка, как для обывателя, так и для специалистов. Говорить о том, что „Омикрон“ течет в среднем легче, это правильно, это опыт показывает. Но учитывая его быстрое распространение и то, что появление новых случаев лавинообразно, может получиться такая ситуация: при „Дельте“ количество тяжелых случаев в пределах 10% от всех, при „Омикроне“ же точные цифры пока неизвестны, этих данных еще нет, но они будут меньше в процентном соотношении. Однако за счет того, что будет масса заболевших, абсолютное число тяжелых случаев может не уменьшиться», — сказал Вадим Тестов. Также профессор перечислил группы риска для «Омикрона». «Это лица, страдающие хроническими заболеваниями: сахарный диабет, поражение почек. Сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска остаются возрастные пациенты 60 плюс», — уточнил он. Тестов уточнил, что группа специалистов Минздрава, выезжавшая в ЮАР для изучения воздействия штамма «Омикрон», выяснила, что подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые. «Стратегия остается на тотальную вакцинацию, но надо понимать следующее: в связи с распространением „Омикрона“, по моему мнению, должны быть для населения переставлены акценты полезности этой процедуры. Тот же опыт Южной Африки показывает, что в стационарах 98% не привитых», — добавил инфекционист.