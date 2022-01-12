В курганской больнице после начала ремонта замерзают пациенты

Корпус Курганской областной больницы ремонтируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пациенты областной клинической больницы в Кургане пожаловались, что замерзают в палатах. Рабочие отбили штукатурку с наружных стен, в результате оголились трещины, сквозь которые приникает мороз. Об этом URA.RU рассказали курганцы, которые лечатся в третьем корпусе медучреждения.

«Ветер задувает сквозь щели, в помещениях очень холодно. Кирпичную кладку когда-то защищал слой штукатурки, но ее отбили рабочие и бросили ремонт. А сильные морозы еще впереди. Зачем вообще убирали покрытие, если знали, что завершат ремонт не скоро», — рассказали агентству пациенты.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU в ответе на запрос сообщили, что в соответствии с установленными строительными нормами и правилами наружные штукатурные работы проводятся только при постоянных положительных температурах воздуха. Продолжение ремонтных работ в Курганской областной клинической больнице запланировано на 2022 год.

«В лечебных отделениях корпуса №3 температура воздуха в палатах составляет 23-24 °С, что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сотрудниками больницы в круглосуточном режиме проводится мониторинг температуры воздуха в учреждении», — говорится в ответе властей.

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