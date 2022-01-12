Торговую сеть оштрафовали за пропуск магнитогорцев без QR-кодов

«Монетка» стала четвертым магазином, который наказали деньгами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Магнитогорске (Челябинская область) оштрафовали руководство магазина «Монетка» за пропуск жителей за покупками без QR-кодов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее решение 13 января принял Правобережный районный суд.

«Проверка показала, что покупатели свободно проходили в торговый зал. Сотрудники магазина не проверяли наличие QR-кодов у посетителей. На должностное лицо был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей», — заявили в мэрии.

За повторное нарушение штраф составит от 300 до 500 тыс. рублей. С 8 ноября 2021 года QR-коды у жителей Челябинской области требуют при посещении крупных магазинов.

Это уже четвертый случай вынесения подобного решения. Ранее аналогичное наказание получили директора магазинов «Магнит» (проезд Сиреневый, 18), «Пятерочка» (ул. 50-летия Магнитки, 40), «Ценоед» (шоссе Западное, 381).

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