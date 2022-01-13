13 января 2022

Экстренные службы назвали причину падения лифта в отеле Москвы

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Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, лифт, карла маркса 164
Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели рабочих при проведении ремонта лифта Фото:

Падение лифта в «Президент-Отеле» в столице послужило нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Причиной падения служебного лифта в „Президент-Отеле“ в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — передает его слова РИА «Новости». Эта версия считается основной на данный момент.

В управделами президента заявили, что отель продолжает работу в обычном режиме. Прокуратура Москвы в своем telegram-канале сообщила о проведении проверки из-за гибели рабочих при ремонте лифтового оборудования.

Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с высоты седьмого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим мерам безопасности, передает RT.

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Падение лифта в «Президент-Отеле» в столице послужило нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы. «Причиной падения служебного лифта в „Президент-Отеле“ в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — передает его слова РИА «Новости». Эта версия считается основной на данный момент. В управделами президента заявили, что отель продолжает работу в обычном режиме. Прокуратура Москвы в своем telegram-канале сообщила о проведении проверки из-за гибели рабочих при ремонте лифтового оборудования. Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с высоты седьмого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим мерам безопасности, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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