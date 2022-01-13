Экстренные службы назвали причину падения лифта в отеле Москвы 14 января 2022 в 00:58 Размер текста - 17 + Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели рабочих при проведении ремонта лифта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Падение лифта в «Президент-Отеле» в столице послужило нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы. «Причиной падения служебного лифта в „Президент-Отеле“ в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — передает его слова РИА «Новости». Эта версия считается основной на данный момент. В управделами президента заявили, что отель продолжает работу в обычном режиме. Прокуратура Москвы в своем telegram-канале сообщила о проведении проверки из-за гибели рабочих при ремонте лифтового оборудования. Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с высоты седьмого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим мерам безопасности, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Падение лифта в «Президент-Отеле» в столице послужило нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы. «Причиной падения служебного лифта в „Президент-Отеле“ в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — передает его слова РИА «Новости». Эта версия считается основной на данный момент. В управделами президента заявили, что отель продолжает работу в обычном режиме. Прокуратура Москвы в своем telegram-канале сообщила о проведении проверки из-за гибели рабочих при ремонте лифтового оборудования. Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с высоты седьмого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим мерам безопасности, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям