Экстренные службы назвали причину падения лифта в отеле Москвы

Падение лифта в «Президент-Отеле» в столице послужило нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы.
«Причиной падения служебного лифта в „Президент-Отеле“ в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — передает его слова РИА «Новости». Эта версия считается основной на данный момент.
В управделами президента заявили, что отель продолжает работу в обычном режиме. Прокуратура Москвы в своем telegram-канале сообщила о проведении проверки из-за гибели рабочих при ремонте лифтового оборудования.
Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с высоты седьмого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим мерам безопасности, передает RT.
Падение лифта в «Президент-Отеле» в столице послужило нарушение правил проведения ремонтных работ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы. «Причиной падения служебного лифта в „Президент-Отеле“ в центре Москвы стало нарушение правил проведения ремонтных работ», — передает его слова РИА «Новости». Эта версия считается основной на данный момент. В управделами президента заявили, что отель продолжает работу в обычном режиме. Прокуратура Москвы в своем telegram-канале сообщила о проведении проверки из-за гибели рабочих при ремонте лифтового оборудования. Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с высоты седьмого этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим мерам безопасности, передает RT.