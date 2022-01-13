При падении лифта в элитном отеле Москвы погибли два человека

13 января 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Тело одного из погибших сотрудники МЧС уже извлекли из-под завалов Фото: Александр Лукманов © URA.RU Два человека погибли в «Президент-отеле» в Москве в результате падения лифта. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. Лифт рухнул с высоты седьмого этажа. «В московском „Президент-отеле“ с высоты седьмого этажа упал лифт. По предварительной информации, в это время его ремонтировали рабочие. Погибли два человека», — передает telegram-канал Baza. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», жертвы происшествия были сотрудниками отеля. Одного из них уже достали спасатели. Второй погибший по-прежнему находится под завалами. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Два человека погибли в «Президент-отеле» в Москве в результате падения лифта. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. Лифт рухнул с высоты седьмого этажа. «В московском „Президент-отеле“ с высоты седьмого этажа упал лифт. По предварительной информации, в это время его ремонтировали рабочие. Погибли два человека», — передает telegram-канал Baza. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», жертвы происшествия были сотрудниками отеля. Одного из них уже достали спасатели. Второй погибший по-прежнему находится под завалами. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.