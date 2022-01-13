При падении лифта в элитном отеле Москвы погибли два человека

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Екатеринбург, Латвийская. 37, упал лифт, раздавил рабочего. Екатеринбург, шахта лифта
Тело одного из погибших сотрудники МЧС уже извлекли из-под завалов Фото:

Два человека погибли в «Президент-отеле» в Москве в результате падения лифта. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. Лифт рухнул с высоты седьмого этажа.

«В московском „Президент-отеле“ с высоты седьмого этажа упал лифт. По предварительной информации, в это время его ремонтировали рабочие. Погибли два человека», — передает telegram-канал Baza.

По данным telegram-канала «Осторожно, новости», жертвы происшествия были сотрудниками отеля. Одного из них уже достали спасатели. Второй погибший по-прежнему находится под завалами. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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Два человека погибли в «Президент-отеле» в Москве в результате падения лифта. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. Лифт рухнул с высоты седьмого этажа. «В московском „Президент-отеле“ с высоты седьмого этажа упал лифт. По предварительной информации, в это время его ремонтировали рабочие. Погибли два человека», — передает telegram-канал Baza. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», жертвы происшествия были сотрудниками отеля. Одного из них уже достали спасатели. Второй погибший по-прежнему находится под завалами. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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