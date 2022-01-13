13 января 2022

В Германии раскрыли причину непризнания «Спутника V» в ЕС

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Европейский регулятор защищает западные фармацевтические компании от конкуренции, считает Петр Быстрон Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по политическим и экономическим причинам. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

«Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», — рассказал Петр Быстрон в интервью «Известиям».

Также он добавил, что агентство не признает «Спутник V» для того, чтобы не обеспечивать приток иностранной валюты в Россию. «Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, „Спутник V“ уже давно был бы одобрен в ЕС», — резюмировал Быстрон.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала скорейшее признание «Спутника V». В ВОЗ заявляли, что признание «Спутника V» задерживается только из-за проверки технологических процессов. В январе EMA одобрило технологию изготовления российской вакцины. Российский посол рассказал, почему Россия и Китай до сих пор не признали вакцины друг друга, передает RT.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по политическим и экономическим причинам. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон. «Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», — рассказал Петр Быстрон в интервью «Известиям». Также он добавил, что агентство не признает «Спутник V» для того, чтобы не обеспечивать приток иностранной валюты в Россию. «Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, „Спутник V“ уже давно был бы одобрен в ЕС», — резюмировал Быстрон. Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала скорейшее признание «Спутника V». В ВОЗ заявляли, что признание «Спутника V» задерживается только из-за проверки технологических процессов. В январе EMA одобрило технологию изготовления российской вакцины. Российский посол рассказал, почему Россия и Китай до сих пор не признали вакцины друг друга, передает RT.
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