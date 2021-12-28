В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V»

29 декабря 2021 в 06:44 Размер текста - 17 +

ВОЗ затягивает одобрение российской вакцины из-за технологических процессов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — рассказала Харрис в беседе с RT. Она отметила, что именно проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности и провести инспекцию. Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что эксперты приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — рассказала Харрис в беседе с RT. Она отметила, что именно проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности и провести инспекцию. Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что эксперты приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.