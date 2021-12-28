В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V»

Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
«У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — рассказала Харрис в беседе с RT. Она отметила, что именно проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности и провести инспекцию.
Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что эксперты приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.
Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — рассказала Харрис в беседе с RT. Она отметила, что именно проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности и провести инспекцию. Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что эксперты приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.