28 декабря 2021

В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V»

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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, ампула, эпидемия, прививка, медицина, вакцина, здравоохранение, коронавирус, covid, ковид, спутник v
ВОЗ затягивает одобрение российской вакцины из-за технологических процессов Фото:

Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — рассказала Харрис в беседе с RT. Она отметила, что именно проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности и провести инспекцию.

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что эксперты приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.

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Признание российской вакцины «Спутник V» задерживается из-за проверки технологических процессов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «У нас в ВОЗ существует так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — рассказала Харрис в беседе с RT. Она отметила, что именно проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности и провести инспекцию. Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» из-за бюрократических препятствий. Сейчас российскую вакцину одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что эксперты приедут в Россию с проверкой вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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