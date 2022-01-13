Bloomberg: Путин обыгрывает Запад, ничего не делая

14 января 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина есть выбор касаемо деэскалации вокруг Украины, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Президент РФ Владимир Путин усиливает позиции в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности, благодаря тому, что не предпринимает действий в отношении Украины. Об этом сообщает Bloomberg. «Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту. После почти недели интенсивной дипломатии, которая завершилась сегодня в Вене, Путин заставляет Вашингтон и его европейских союзников гадать о своих намерениях по сосредоточению около 100 000 военнослужащих у украинской границы», — пишет Bloomberg. У Владимира Путина есть выбор касаемо деэскалации вокруг Украины, если он планирует добиться продвижения по требованиям России. Для главы РФ деэскалация имеет мало смысла, потому что он подталкивал США и НАТО к разговору по поводу развертывания ракет средней дальности, которые они до этого презирали. Президент РФ может позволить себе подождать и понаблюдать, что предложит Запад, перед тем, как обозначить дальнейшие действия. Это способствует нарастанию напряженности между странами Европы, которые переживают из-за потенциального влияния на них санкций, которыми США угрожает России в случае нападения на Украину. «Если он решит ничего не делать, чтобы ослабить давление, то Вашингтон и Брюссель, а не Москва, могут столкнуться с выбором дальнейших шагов в этом кризисе», — отмечает издание. В НАТО после встречи с Россией назвали ее агрессором. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ нужно провести деэскалацию. По его словам, Москва наращивает военную мощь и применяет силу в отношении Украины. В госдепартаменте США потребовали Россию разъяснить учения на границе с Украиной или прекратить их, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин усиливает позиции в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности, благодаря тому, что не предпринимает действий в отношении Украины. Об этом сообщает Bloomberg. «Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту. После почти недели интенсивной дипломатии, которая завершилась сегодня в Вене, Путин заставляет Вашингтон и его европейских союзников гадать о своих намерениях по сосредоточению около 100 000 военнослужащих у украинской границы», — пишет Bloomberg. У Владимира Путина есть выбор касаемо деэскалации вокруг Украины, если он планирует добиться продвижения по требованиям России. Для главы РФ деэскалация имеет мало смысла, потому что он подталкивал США и НАТО к разговору по поводу развертывания ракет средней дальности, которые они до этого презирали. Президент РФ может позволить себе подождать и понаблюдать, что предложит Запад, перед тем, как обозначить дальнейшие действия. Это способствует нарастанию напряженности между странами Европы, которые переживают из-за потенциального влияния на них санкций, которыми США угрожает России в случае нападения на Украину. «Если он решит ничего не делать, чтобы ослабить давление, то Вашингтон и Брюссель, а не Москва, могут столкнуться с выбором дальнейших шагов в этом кризисе», — отмечает издание. В НАТО после встречи с Россией назвали ее агрессором. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ нужно провести деэскалацию. По его словам, Москва наращивает военную мощь и применяет силу в отношении Украины. В госдепартаменте США потребовали Россию разъяснить учения на границе с Украиной или прекратить их, передает телеканал 360.