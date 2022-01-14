Екатеринбургский бизнесмен раскрыл тайны «Поля чудес». «Якубович — жесткий мужик»

14 января 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Леонид Якубович может быть разным на экране и за кадром, считает Александр Федотов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ведущий передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович за кадром является жестким и авторитарным человеком и совсем не похож на добродушного весельчака, какого видят зрители на экране. Таким мнением с URA.RU поделился екатеринбуржец — бизнесмен Александр Федотов, принявший участие в шоу. «На самом деле это жесткий мужик, который всех строит — съемочную площадку, зрителей, игроков. Перед съемками у нас был инструктаж, где рассказывали, как себя вести. Потом в гримерку зашел Якубович и спросил: «Вы помните, что вам сказали перед игрой?», мы отвечаем — «Помним!». «Все хорошо запомнили?» — «Все!». «А теперь все забудьте: есть только одно правило — здесь рулит Якубович. Вы можете делать, что хотите, и если вам хоть кто-то что-то скажет, отвечайте — мне разрешил Якубович», — рассказал о встрече с ведущим Александр Федотов и добавил, что после этих слов все игроки расслабились. Во время съемок шоумен поразил уральца своим непредсказуемым характером. Улыбчивый ведущий в секунду превращался в разъяренного диктатора, если ему не нравилось, как летает камера над сценой. «За кадром это жесткий мужик, который всех строит, и никто ему слова не сказал. Я поражался, как это резко происходит: вот он ругается чуть ли не матом, а потом резко переключился и снова веселый человек. Настоящий профессионал своего дела», — сделал вывод участник. В подарок Федотов, который был на шоу с дочкой, получил плазменный телевизор, пылесос, детский планшет и огромную куклу. Сам екатеринбуржец привез ведущему торт в виде новогодней елочки, ведь программа вышла на экраны в Старый новый год. И хотя победителем бизнесмен не стал, само участие он считает прекрасным подарком на свой день рождения, который отмечает 14 января. «Это была моя мечта детства — попасть на „Поле чудес“, и наконец-то она сбылась!», — признался Федотов. На съемках царила праздничная атмосфера Фото: предоставлено Александром Федотовым Побывать на шоу было мечтой екатеринбуржца Фото: предоставлено Александром Федотовым Свердловчанин привез на шоу тортик в виде елочки Фото: предоставлено Александром Федотовым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ведущий передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович за кадром является жестким и авторитарным человеком и совсем не похож на добродушного весельчака, какого видят зрители на экране. Таким мнением с URA.RU поделился екатеринбуржец — бизнесмен Александр Федотов, принявший участие в шоу. «На самом деле это жесткий мужик, который всех строит — съемочную площадку, зрителей, игроков. Перед съемками у нас был инструктаж, где рассказывали, как себя вести. Потом в гримерку зашел Якубович и спросил: «Вы помните, что вам сказали перед игрой?», мы отвечаем — «Помним!». «Все хорошо запомнили?» — «Все!». «А теперь все забудьте: есть только одно правило — здесь рулит Якубович. Вы можете делать, что хотите, и если вам хоть кто-то что-то скажет, отвечайте — мне разрешил Якубович», — рассказал о встрече с ведущим Александр Федотов и добавил, что после этих слов все игроки расслабились. Во время съемок шоумен поразил уральца своим непредсказуемым характером. Улыбчивый ведущий в секунду превращался в разъяренного диктатора, если ему не нравилось, как летает камера над сценой. «За кадром это жесткий мужик, который всех строит, и никто ему слова не сказал. Я поражался, как это резко происходит: вот он ругается чуть ли не матом, а потом резко переключился и снова веселый человек. Настоящий профессионал своего дела», — сделал вывод участник. В подарок Федотов, который был на шоу с дочкой, получил плазменный телевизор, пылесос, детский планшет и огромную куклу. Сам екатеринбуржец привез ведущему торт в виде новогодней елочки, ведь программа вышла на экраны в Старый новый год. И хотя победителем бизнесмен не стал, само участие он считает прекрасным подарком на свой день рождения, который отмечает 14 января. «Это была моя мечта детства — попасть на „Поле чудес“, и наконец-то она сбылась!», — признался Федотов.