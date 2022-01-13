13 января 2022

Пермяки готовили мефедрон под носом у наркоконтроля

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, пробирка, химия, химическая лабаратория, урок химии, опыты, химические опыты, опыт
Лабораторию пермяки устроили в подвале в ста метрах от наркоконтроля Фото:

Два пермяка устроили цех по изготовлению наркотиков в ста метрах от здания наркоконтроля. Полиция задержала их при перевозке запрещенного мефедрона.

«Пермяки изготовили партию запрещенного вещества в подвале дома, который расположен всего лишь в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля. Знали ли задержанные о таком интересном соседстве, остается загадкой», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В машине задержанных полицейские обнаружили 20 граммов мефедрона, еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование нашли в их гараже. Мужчинам предъявили обвинение по статье о незаконном хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств. Дело передано в суд.

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Два пермяка устроили цех по изготовлению наркотиков в ста метрах от здания наркоконтроля. Полиция задержала их при перевозке запрещенного мефедрона. «Пермяки изготовили партию запрещенного вещества в подвале дома, который расположен всего лишь в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля. Знали ли задержанные о таком интересном соседстве, остается загадкой», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В машине задержанных полицейские обнаружили 20 граммов мефедрона, еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование нашли в их гараже. Мужчинам предъявили обвинение по статье о незаконном хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств. Дело передано в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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