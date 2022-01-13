Пермяки готовили мефедрон под носом у наркоконтроля

Два пермяка устроили цех по изготовлению наркотиков в ста метрах от здания наркоконтроля. Полиция задержала их при перевозке запрещенного мефедрона.
«Пермяки изготовили партию запрещенного вещества в подвале дома, который расположен всего лишь в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля. Знали ли задержанные о таком интересном соседстве, остается загадкой», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
В машине задержанных полицейские обнаружили 20 граммов мефедрона, еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование нашли в их гараже. Мужчинам предъявили обвинение по статье о незаконном хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств. Дело передано в суд.
Два пермяка устроили цех по изготовлению наркотиков в ста метрах от здания наркоконтроля. Полиция задержала их при перевозке запрещенного мефедрона. «Пермяки изготовили партию запрещенного вещества в подвале дома, который расположен всего лишь в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля. Знали ли задержанные о таком интересном соседстве, остается загадкой», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В машине задержанных полицейские обнаружили 20 граммов мефедрона, еще 25 граммов, а также прекурсоры, химические реагенты и оборудование нашли в их гараже. Мужчинам предъявили обвинение по статье о незаконном хранении, перевозке и изготовлении наркотических средств. Дело передано в суд.