Власти РФ отложили принятие закона о QR-кодах

Закон о QR-кодах не будут рассматривать в ближайшее время из-за неопределенной эпидемиологической ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Правительство приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма „Дельта“. Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией „Единая Россия“ в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — приводит информацию telegram-канал российского правительства.

При этом секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак добавил, что ситуация действительно изменилась с появлением нового штамма «Омикрон». По его словам, в первую очередь необходимо сосредоточиться на помощи россиянам.

«Документ и поправки готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма „Дельта“. Можем прогнозировать развитие событий по сценарию, связанному с новым штаммом коронавирусной инфекции „Омикрон“. „Единая Россия“ изучила ситуацию и считает правильным отложить рассмотрение документа. Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», — сказал Андрей Турчак.

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