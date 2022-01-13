Курганский шансонье пообещал прочитать матерные стихи на YouTube

Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки», написал, что прочитает матерные стихи собственного сочинения на своем неофициальном youtube-канале-канале. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
«Это ссылка на мой неофициальный ютуб-канал. Цель канала — 1000 подписчиков. После чего начну читать там матершинные стишки собственного сочинения», — написал исполнитель в сторис, закончив сообщение смеющимися смайликами.
На момент написания новости на неофициальный youtube-канал Жеки были подписаны 334 пользователя. Первое видео опубликовали на нем девять месяцев назад. У официального youtube-канала шансонье на момент написания новости было 104 тыс. подписчиков.
Ранее Жека отказался от съемок в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Вместо этого он поехал к своей матери в Курган.
Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки», написал, что прочитает матерные стихи собственного сочинения на своем неофициальном youtube-канале-канале. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте. «Это ссылка на мой неофициальный ютуб-канал. Цель канала — 1000 подписчиков. После чего начну читать там матершинные стишки собственного сочинения», — написал исполнитель в сторис, закончив сообщение смеющимися смайликами. На момент написания новости на неофициальный youtube-канал Жеки были подписаны 334 пользователя. Первое видео опубликовали на нем девять месяцев назад. У официального youtube-канала шансонье на момент написания новости было 104 тыс. подписчиков. Ранее Жека отказался от съемок в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Вместо этого он поехал к своей матери в Курган.