Курганский шансонье пообещал прочитать матерные стихи на YouTube

Матерные стихи могут появиться на канале Жеки, после того, как там будет более 1000 подписчиков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки», написал, что прочитает матерные стихи собственного сочинения на своем неофициальном youtube-канале-канале. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Это ссылка на мой неофициальный ютуб-канал. Цель канала — 1000 подписчиков. После чего начну читать там матершинные стишки собственного сочинения», — написал исполнитель в сторис, закончив сообщение смеющимися смайликами.

На момент написания новости на неофициальный youtube-канал Жеки были подписаны 334 пользователя. Первое видео опубликовали на нем девять месяцев назад. У официального youtube-канала шансонье на момент написания новости было 104 тыс. подписчиков.

Ранее Жека отказался от съемок в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Вместо этого он поехал к своей матери в Курган.