13 января 2022

Курганский шансонье пообещал прочитать матерные стихи на YouTube

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Ярослав Ширшиков читает стихи в парке Маяковского. Екатеринбург, чтение, читает книгу
Матерные стихи могут появиться на канале Жеки, после того, как там будет более 1000 подписчиков (архивное фото) Фото:

Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки», написал, что прочитает матерные стихи собственного сочинения на своем неофициальном youtube-канале-канале. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Это ссылка на мой неофициальный ютуб-канал. Цель канала — 1000 подписчиков. После чего начну читать там матершинные стишки собственного сочинения», — написал исполнитель в сторис, закончив сообщение смеющимися смайликами.

На момент написания новости на неофициальный youtube-канал Жеки были подписаны 334 пользователя. Первое видео опубликовали на нем девять месяцев назад. У официального youtube-канала шансонье на момент написания новости было 104 тыс. подписчиков.

Ранее Жека отказался от съемок в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Вместо этого он поехал к своей матери в Курган.

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Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки», написал, что прочитает матерные стихи собственного сочинения на своем неофициальном youtube-канале-канале. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте. «Это ссылка на мой неофициальный ютуб-канал. Цель канала — 1000 подписчиков. После чего начну читать там матершинные стишки собственного сочинения», — написал исполнитель в сторис, закончив сообщение смеющимися смайликами. На момент написания новости на неофициальный youtube-канал Жеки были подписаны 334 пользователя. Первое видео опубликовали на нем девять месяцев назад. У официального youtube-канала шансонье на момент написания новости было 104 тыс. подписчиков. Ранее Жека отказался от съемок в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Вместо этого он поехал к своей матери в Курган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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