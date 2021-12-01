В Курганской области за сутки в травмпункты обратились 432 жителя региона. Об этом сообщили представители Центра управления регионом Курганской области.
«В Курганской области продолжаются последствия аномального погодного явления — ледяного дождя. По данным регионального департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратились 432 человека. Это всего за последние 24 часа!» — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте».
В ЦУР отметили, что больше всего курганцев обратились в травмпункты 1 декабря. 2 декабря, на момент публикации информации, таких обращений было 205.
В Курганской области за сутки в травмпункты обратились 432 жителя региона. Об этом сообщили представители Центра управления регионом Курганской области. «В Курганской области продолжаются последствия аномального погодного явления — ледяного дождя. По данным регионального департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратились 432 человека. Это всего за последние 24 часа!» — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте». В ЦУР отметили, что больше всего курганцев обратились в травмпункты 1 декабря. 2 декабря, на момент публикации информации, таких обращений было 205. 1 декабря в Курганской области прошел ледяной дождь после которого образовалась гололедица. По этой причине на трассах в регионе ввели временное ограничение для автобусов, а в школах отменили занятия.