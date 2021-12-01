01 декабря 2021

Сотни курганцев попали в травмпункты из-за гололеда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган
К медикам обратились более 400 жителей региона (архивное фото) Фото:

В Курганской области за сутки в травмпункты обратились 432 жителя региона. Об этом сообщили представители Центра управления регионом Курганской области.

«В Курганской области продолжаются последствия аномального погодного явления — ледяного дождя. По данным регионального департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратились 432 человека. Это всего за последние 24 часа!» — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте».

В ЦУР отметили, что больше всего курганцев обратились в травмпункты 1 декабря. 2 декабря, на момент публикации информации, таких обращений было 205.

1 декабря в Курганской области прошел ледяной дождь после которого образовалась гололедица. По этой причине на трассах в регионе ввели временное ограничение для автобусов, а в школах отменили занятия.

Гололед. Курган
Большинство обращений в травмпункты, связанных с гололедом, было 1 декабря
Фото:
Гололед. Курган
Из-за гололеда проблемы возникли и на автомобильных дорогах
Фото:

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В Курганской области за сутки в травмпункты обратились 432 жителя региона. Об этом сообщили представители Центра управления регионом Курганской области. «В Курганской области продолжаются последствия аномального погодного явления — ледяного дождя. По данным регионального департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратились 432 человека. Это всего за последние 24 часа!» — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте». В ЦУР отметили, что больше всего курганцев обратились в травмпункты 1 декабря. 2 декабря, на момент публикации информации, таких обращений было 205. 1 декабря в Курганской области прошел ледяной дождь после которого образовалась гололедица. По этой причине на трассах в регионе ввели временное ограничение для автобусов, а в школах отменили занятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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