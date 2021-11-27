В Курганской области пройдет ледяной дождь

Дождь в регионе ожидается 1 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 1 декабря ожидается ледяной дождь, что приведет к гололедице. Об этом 29 ноября сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«1 декабря на всей территории области прогнозируется замерзающий ледяной дождь. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на западе и юго-западе Курганской области. Образование ледяной корки на дорогах и предметах. Гололедица», — написал Винштейн в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, 1 декабря ночью и утром температура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем поднимется до +1 градуса. Порывы ветра могут достигнуть 12 метров в секунду. Синоптик отметил, что 2 декабря ожидаются слабые смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха до +2 градусов и порывы ветра до 11 метров в секунду.

Винштейн добавил, что с 1 по 6 декабря в регионе ожидается аномально теплая погода. В эти дни, по его данным, температура воздуха превысит норму на 8-11 градусов. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на начало декабря не был размещен.