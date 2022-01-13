13 января 2022

Больницу Кургана обвинили в отказе лечить пенсионерку с инсультом

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионерка, поликлиника, прием у врача, пожилая женщина, здоровье, бабушка, обследование, клиника, больница, пожилые люди
Жительница Кургана пожаловалась на отказ горбольницы №1 в госпитализации бабушки с инсультом Фото:

Курганская больница №1 не приняла на лечение 82-летнюю пациентку с признаками инсульта. Об этом написала родственница пациентки Татьяна Куликова в соцсети «ВКонтакте». В депздраве заявляют, что врачи инсульт не выявили.

«Привезли бабушку 82 года с инсультом на скорой, я не врач, но все признаки инсульта. В больнице ее проверили, сказали „ничего страшного“ и отправили на скорой обратно домой. Дома вызвали платно врача, и он сказал, что инсульт, назначил лечение и все это надо делать за деньги. У бабушки минимальная пенсия и ухаживать должна тоже бабушка (сестра)», — написала Татьяна Куликова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтаткте».

Как сообщила URA.RU автор поста, скорую бабушке вызвали 12 января. Стоимость капельниц и препаратов на неделю лечения составит около 10 тысяч рублей, также потребуются подгузники. Собеседница сообщила, что не в первый раз встречается с ситуацией пренебрежительного отношения медработников к пожилым пациентам. Она добавила, что позже из поликлиники по месту жительства пенсионерки позвонили и сообщили, что по возможности бабушку госпитализируют.

В пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили: «При поступлении пациентки проведен осмотр неврологом и травматологом (учитывая недавнюю травму), проведено обследование, КТ. После обследований и осмотра инсульт не выявлен. Пациентке даны рекомендации».

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Курганская больница №1 не приняла на лечение 82-летнюю пациентку с признаками инсульта. Об этом написала родственница пациентки Татьяна Куликова в соцсети «ВКонтакте». В депздраве заявляют, что врачи инсульт не выявили. «Привезли бабушку 82 года с инсультом на скорой, я не врач, но все признаки инсульта. В больнице ее проверили, сказали „ничего страшного“ и отправили на скорой обратно домой. Дома вызвали платно врача, и он сказал, что инсульт, назначил лечение и все это надо делать за деньги. У бабушки минимальная пенсия и ухаживать должна тоже бабушка (сестра)», — написала Татьяна Куликова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтаткте». Как сообщила URA.RU автор поста, скорую бабушке вызвали 12 января. Стоимость капельниц и препаратов на неделю лечения составит около 10 тысяч рублей, также потребуются подгузники. Собеседница сообщила, что не в первый раз встречается с ситуацией пренебрежительного отношения медработников к пожилым пациентам. Она добавила, что позже из поликлиники по месту жительства пенсионерки позвонили и сообщили, что по возможности бабушку госпитализируют. В пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили: «При поступлении пациентки проведен осмотр неврологом и травматологом (учитывая недавнюю травму), проведено обследование, КТ. После обследований и осмотра инсульт не выявлен. Пациентке даны рекомендации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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