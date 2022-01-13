Больницу Кургана обвинили в отказе лечить пенсионерку с инсультом

Жительница Кургана пожаловалась на отказ горбольницы №1 в госпитализации бабушки с инсультом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганская больница №1 не приняла на лечение 82-летнюю пациентку с признаками инсульта. Об этом написала родственница пациентки Татьяна Куликова в соцсети «ВКонтакте». В депздраве заявляют, что врачи инсульт не выявили.

«Привезли бабушку 82 года с инсультом на скорой, я не врач, но все признаки инсульта. В больнице ее проверили, сказали „ничего страшного“ и отправили на скорой обратно домой. Дома вызвали платно врача, и он сказал, что инсульт, назначил лечение и все это надо делать за деньги. У бабушки минимальная пенсия и ухаживать должна тоже бабушка (сестра)», — написала Татьяна Куликова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтаткте».

Как сообщила URA.RU автор поста, скорую бабушке вызвали 12 января. Стоимость капельниц и препаратов на неделю лечения составит около 10 тысяч рублей, также потребуются подгузники. Собеседница сообщила, что не в первый раз встречается с ситуацией пренебрежительного отношения медработников к пожилым пациентам. Она добавила, что позже из поликлиники по месту жительства пенсионерки позвонили и сообщили, что по возможности бабушку госпитализируют.

В пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили: «При поступлении пациентки проведен осмотр неврологом и травматологом (учитывая недавнюю травму), проведено обследование, КТ. После обследований и осмотра инсульт не выявлен. Пациентке даны рекомендации».

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