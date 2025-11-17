В ключевой отдел курганского департамента экономики взяли еще одного экс-налоговика

В департаменте экономики Кургана приняли на должность главного специалиста с опытом работы в ФНС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший сотрудник Управления федеральной налоговой службы (УФНС) Курганской области Сергей Тимошин устроился работать в департамент экономического развития. Экс-налоговик получил должность главного специалиста в отделе, отвечающем за разработку проектов стратегии социально-экономического развития региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

«Экс-налоговик устроился в департамент экономики. Занял должность главного специалиста в отделе экономического развития территорий», — сообщил источник. Назначение подтверждается данными из справочной информации ведомства.

Сергей Тимошин проработал в Инспекции ФНС по городу Кургану более 30 лет. Стоял у истоков формирования налоговой службы региона. Посетителям налоговой он известен как специалист, который занимался регистрацией контрольно-кассовой техники, многие годы его рабочее место располагалось у входа в здание, рядом с зоной администратора. В последнее время он участвовал в выездных проверках предприятий региона. Согласно открытым данным, занимал должность старшего государственного налогового инспектора.

