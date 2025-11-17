Тревожные выходные: как боролось МЧС с огненными угрозами в Курганской области

В Кургане за выходные горели квартиры в пятиэтажных домах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

За выходные в Курганской области произошло четыре пожара, два из которых — серьезные возгорания в пятиэтажных домах Кургана, где пострадали жители и были спасены эвакуированные. Спасатели ликвидировали огонь на площадях от 5 до 40 квадратных метров, а также потушили пожар площадью 120 квадратных метров на улице Профсоюзной. О том, как в Курганской области спасатели тушили пожары — в материале URA.RU.

События 15 ноября

За минувшие сутки в Курганской области было потушено четыре пожара. В Кургане произошло два серьезных возгорания в пятиэтажных домах.

В доме на улице Некрасова загорелась квартира. До прибытия пожарно-спасательных подразделений два человека успели эвакуироваться. Пострадал пожилой мужчина — его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы девять специалистов и три единицы техники МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Еще один пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Радионова. В результате происшествия хозяин квартиры получил термические ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения и был госпитализирован. Сотрудники МЧС спасли семь человек, используя маски спасаемого. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, для тушения были привлечены 26 специалистов и шесть единиц техники. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС России призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: отказаться от курения в постели, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, тщательно тушить сигареты, использовать пепельницу, предпочтительно с водой, а также установить в жилом помещении пожарный извещатель для своевременного оповещения о возгорании.

Кроме того, за сутки было потушено одно возгорание мусора, а сотрудники МЧС четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

События 16 ноября

В Кургане 16 ноября произошел пожар на улице Профсоюзной. К тушению были привлечены 21 сотрудник МЧС и пять единиц техники. По оперативной информации, пострадавших нет. В 16:37 огонь удалось локализовать, а в 17:05 — ликвидировать открытое горение на общей площади 120 квадратных метров.

Очевидцы сообщили агентству URA.RU о крупном пожаре. Также стало известно, что из горящего дома спаслась собака — у нее обгорела мордочка. Горожане переживают за судьбу животного. Одна из жительниц хотела помочь собаке, но не смогла ее найти, о чем сообщили подписчики telegram-канала «Курганистан».

Ситуация в Курганской области 16 ноября

За сутки в Курганской области было потушено три пожара. В селе Сетовное Макушинского округа загорелся двухквартирный дом и гараж. Площадь пожара составила 126 квадратных метров, его ликвидировали восемь специалистов и три единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.