Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В мэрии Кургана рассказали, как будет работать гимназия №27 в период капремонта

Часть учеников гимназии №27 Кургана из-за капремонта переведут в другую школу
17 ноября 2025 в 13:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Часть учеников гимназии №27 переведут в здание школы №50 Кургана

Часть учеников гимназии №27 переведут в здание школы №50 Кургана

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане здание гимназии №27, где планируется капитальный ремонт, в период проведения работ частично будут использовать для учебного процесса учеников 5-11 классов. Учащихся начальных классов переведут в здание школы №50. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города Кургана.

«В период проведения капитального ремонта в здании гимназии 27 планируется частичное использование помещений для организации учебного процесса 5 — 11 классов, учебный процесс будет проводиться в две смены с учетом требований САНПиН к организации и сменности занятий. Для обучающихся 1-4 классов учебный процесс планируется организовать в здании соседней школы № 50 также с учетом всех требований действующего законодательства», — сообщили в мэрии в ответ на запрос агентства.

В гимназии №27 Кургана, где учатся дети VIP, пройдет масштабный капитальный ремонт. Работы запланированы на период с 1 января 2026 по 30 ноября 2027 года. Стоимость контракта составила более 103 млн 527 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал