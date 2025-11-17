В мэрии Кургана рассказали, как будет работать гимназия №27 в период капремонта

Часть учеников гимназии №27 переведут в здание школы №50 Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане здание гимназии №27, где планируется капитальный ремонт, в период проведения работ частично будут использовать для учебного процесса учеников 5-11 классов. Учащихся начальных классов переведут в здание школы №50. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города Кургана.

«В период проведения капитального ремонта в здании гимназии 27 планируется частичное использование помещений для организации учебного процесса 5 — 11 классов, учебный процесс будет проводиться в две смены с учетом требований САНПиН к организации и сменности занятий. Для обучающихся 1-4 классов учебный процесс планируется организовать в здании соседней школы № 50 также с учетом всех требований действующего законодательства», — сообщили в мэрии в ответ на запрос агентства.