Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварийном доме 1956 года в Кургане

Бастрыкин поручил проверить дело об аварийном курганском доме Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного дома на улице Акмолинской в Кургане. Здание было построено в 1956 году. Об этом сообщается в tg-канале информационного центра СК.

«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение по вопросу длительного не расселения жильцов многоквартирного дома на улице Акмолинской города Кургана. Здание 1956 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции разрушаются, в стенах образовались трещины, появилась сырость», — написано в tg-канале.

Уточняется, что здание признано аварийным еще в 2018 году, но меры по расселению жильцов до сих пор не приняты. Срок расселения, изначально установленный на 2025 год, перенесен на 2030 год.

Одна из жительниц, воспитывающая двоих детей, из-за опасений обрушения вынуждена арендовать жилье за свой счет, что создает для нее значительные финансовые трудности. Многочисленные обращения в профильные структуры не принесли результатов. В СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль.