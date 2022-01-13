Аналитики: в Кургане вырастут цены на жилье

В начале года, по данным представителей рынка, стоимость недвижимости в Кургане продолжит расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в начале 2022 года продолжит расти стоимость вторичного жилья. Сильнее всего это отразится на Заозерном районе. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость».

«Полагаем, что в следующем месяце нового 2022 года тенденция плавного повышения стоимости на курганском рынке вторичного жилья сохранится. С рынка недвижимости будут уходить квартиры минимальной стоимости. По мнению наших экспертов, покупательская активность в январе 2022 года сохранит довольно высокие показатели», — рассказали в агентстве.

Представители компании считают, что больше всего стоимость квадратного метра жилья вырастет в Заозерном районе. При этом наиболее стабильными по стоимости в январе, по данным аналитиков, будут трехкомнатные квартиры, продающиеся не в центре, районах Шевелевки, Центрального стадиона, КЗКТ и не в Заозерном.

По данным компании, на вторичном рынке за 2021 год стоимость квадратного метра однокомнатных квартир выросла с 42,3 тыс. рублей до 48,5 тыс., двухкомнатных — с 38,4 тыс. до 42,7 тыс., трехкомнатных — с 32,3 тыс. до 34,4 тыс. Данные агентства недвижимости «Этажи» по стоимости вторичного жилья за аналогичный период отличаются. По информации компании «Этажи», стоимость квадратного метра однокомнатных квартир выросла с 38,4 тыс. рублей до 45,8 тыс., двухкомнатных — с 36,9 тыс. до 41,9 тыс., трехкомнатных — с 36 тыс. до 42,9 тыс.

В ноябре 2021 года в Свердловскстате сообщали, что с начала года цены на первичном рынке жилья Курганской области выросли в среднем на 6,5%. На вторичном рынке жилья цены выросли на 9%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам