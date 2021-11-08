В Курганской области выросли цены на жилье

Средняя стоимость квартир в новостройках Кургана выросла с начала года на 6,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на первичном рынке жилья в Курганской области выросли с начала года в среднем на 6,5%, на вторичном рынке — на 9%. При этом стоимость квартир среднего качества выросла сильнее, чем квартир улучшенного качества. Такие данные приводит Свердловскстат.

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в III квартале 2021 года IV кварталу 2020 года составили соответственно 106,5% и 109%. С начала года цены на первичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) выросли на 8%, улучшенного качества — на 3,4%. На вторичном рынке жилья квартиры среднего качества (типовые) подорожали на 9,4%, улучшенного качества — на 7,7%», — указано в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

По данным ведомства, в III квартале 2021 года средняя цена квартир на первичном рынке жилья Курганской области составила 45 850 рублей за кв.м (в III квартале 2021 года — 43 239 рублей за кв.м). Стоимость квартир среднего качества при этом составила 44 272 рубля, улучшенного качества — 49 643 рубля за кв. м. На вторичном рынке средняя стоимость квартир выросла за год с 37 729 до 42 949 рублей за кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что лидером по подорожанию вторичного жилья среди городов РФ стал Краснодар. На втором месте — Екатеринбург. Из-за подорожания недвижимости средний размер ипотечного кредита в России за год вырос на 261 тысячу рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, только в сентябре рост составил 96 тысяч рублей — с 2,89 млн до 2,99 млн рублей.