Прокуратура Тюмени проверяет автошколы из-за проблем с экзаменами

14 января 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Студенты автошкол в два раза реже стали сдавать экзамены с первого раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Тюменской области проводит внеплановые проверки автошкол в Тюмени и Тобольске, после того как о низком качестве образования в них силовикам рассказали в УГИБДД региона. Об этом в рамках своей пресс-конференции сообщил глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер. «Процент сдачи экзаменов курсантами значительно ниже средних показателей в семи автошколах Тюмени, и составляет 3-4%. Эта информация направлена в прокуратуру Тюменской области и департамент образования и науки региона. В настоящее время прокуратурой Тюмени и Тобольска проводятся внеплановые проверки двух автошкол», — рассказал журналистам глава УГИБДД Тюменской области Андрей Миллер, в рамках прошедшей пресс-конференции. По словам руководителя ведомства, в регионе в целом также резко упал процент успешно сданных экзаменов на получение водительских удостоверений. В среднем успешно с первого раза проезд по городу сдают лишь 10,4% студентов, тогда как ранее показатель был более чем в два раза выше — 22, 4%. Подтвердить факт проверок в прокуратуре Тюменской области оперативно не удалось. URA.RU направило в ведомство запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура Тюменской области проводит внеплановые проверки автошкол в Тюмени и Тобольске, после того как о низком качестве образования в них силовикам рассказали в УГИБДД региона. Об этом в рамках своей пресс-конференции сообщил глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер. «Процент сдачи экзаменов курсантами значительно ниже средних показателей в семи автошколах Тюмени, и составляет 3-4%. Эта информация направлена в прокуратуру Тюменской области и департамент образования и науки региона. В настоящее время прокуратурой Тюмени и Тобольска проводятся внеплановые проверки двух автошкол», — рассказал журналистам глава УГИБДД Тюменской области Андрей Миллер, в рамках прошедшей пресс-конференции. По словам руководителя ведомства, в регионе в целом также резко упал процент успешно сданных экзаменов на получение водительских удостоверений. В среднем успешно с первого раза проезд по городу сдают лишь 10,4% студентов, тогда как ранее показатель был более чем в два раза выше — 22, 4%. Подтвердить факт проверок в прокуратуре Тюменской области оперативно не удалось. URA.RU направило в ведомство запрос.