В тюменских магазинах сети «Магнит» резко подорожали продукты

14 января 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, в магазинах выросли цены на колбасу, консервы, минеральную воду и молочную продукцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После Нового года в тюменских гипермаркетах торговой сети «Магнит» резко подорожали колбаса, молочная продукция и минеральная вода. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. Также выросли цены на продукты в небольших магазинах формата «у дома». «Пришли после Нового года в „Магнит“ и очень удивились, насколько подорожали продукты. В частности, колбаса, „молочка“ и минералка. Раньше мы брали сервелат одного из местных производителей по 220 рублей, теперь он стал стоить 250 рублей. То же самое с минералкой. „Ессентуки“ начали дорожать еще в прошлом году. Под конец 2021 года бутылка объемом 1,5 литра стоила 69 рублей. После Нового года ценник изменился — 79 рублей. Теперь покупать ее будем, видимо, только по акции», — пояснил один из жителей Тюмени в беседе с агентством. Другой горожанин в разговоре с URA.RU отметил, что после Нового года продукты подорожали и в небольших магазинах формата «у дома». «Продукты после Нового года заметно подорожали. Те же макароны, сгущенка, другие консервы выросли в цене на 2-3 рубля. Какие-то позиции подорожали больше, какие-то — меньше. Разговаривал с хозяином одной из торговых точек. Он сказал, что цены повысились на оптовых базах, поэтому индивидуальные предприниматели тоже вынуждены были их поднять», — отметил собеседник URA.RU. В пресс-службу сети гипермаркетов «Магнит» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После Нового года в тюменских гипермаркетах торговой сети «Магнит» резко подорожали колбаса, молочная продукция и минеральная вода. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. Также выросли цены на продукты в небольших магазинах формата «у дома». «Пришли после Нового года в „Магнит“ и очень удивились, насколько подорожали продукты. В частности, колбаса, „молочка“ и минералка. Раньше мы брали сервелат одного из местных производителей по 220 рублей, теперь он стал стоить 250 рублей. То же самое с минералкой. „Ессентуки“ начали дорожать еще в прошлом году. Под конец 2021 года бутылка объемом 1,5 литра стоила 69 рублей. После Нового года ценник изменился — 79 рублей. Теперь покупать ее будем, видимо, только по акции», — пояснил один из жителей Тюмени в беседе с агентством. Другой горожанин в разговоре с URA.RU отметил, что после Нового года продукты подорожали и в небольших магазинах формата «у дома». «Продукты после Нового года заметно подорожали. Те же макароны, сгущенка, другие консервы выросли в цене на 2-3 рубля. Какие-то позиции подорожали больше, какие-то — меньше. Разговаривал с хозяином одной из торговых точек. Он сказал, что цены повысились на оптовых базах, поэтому индивидуальные предприниматели тоже вынуждены были их поднять», — отметил собеседник URA.RU. В пресс-службу сети гипермаркетов «Магнит» направлен запрос. Ответ на него ожидается.