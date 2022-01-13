Тюменка нарушила ПДД более 170 раз и возглавила антирейтинг ГИБДД

Самой злостной нарушительницей ПДД в Тюменской области признана 52-летняя жительница, которая получила порядка 170 штрафов на сумму почти в 157 000 рублей. Об этом на своей пресс-конференции рассказал глава УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.
«ГИБДД проводит системную работу со злостными нарушителями, не оплачивающими штрафы. По сумме взысканий и количеству нарушений ТОП-3 в регионе возглавляет 52-летняя тюменка. За период 2020—2021 годов она совершила 172 нарушения, а неоплаченными ею остаются штрафы на сумму в 156,9 тысяч рублей», — рассказал руководитель УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.
Второе место по числу нарушений занимает 41-летний житель Тобольска. Он не соблюдал ПДД 119 раз, и все еще должен государству 133,2 тысячи рублей штрафов. Третье место получил 21-летний тюменец. Его долг — 112,4 тысячи рублей за 109 нарушений ПДД. При этом молодой человек ни разу не платил штрафы.
Как отметили в областной ГИБДД, данные всех нарушителей вносятся в специальную базу. Когда инспекторы встречают таких водителей на дорогах, они вызывают судебных приставов. Автомобилистам приходится либо закрывать долги на месте, либо лишаться машин, которые сотрудники арестовывают.
Самой злостной нарушительницей ПДД в Тюменской области признана 52-летняя жительница, которая получила порядка 170 штрафов на сумму почти в 157 000 рублей. Об этом на своей пресс-конференции рассказал глава УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. «ГИБДД проводит системную работу со злостными нарушителями, не оплачивающими штрафы. По сумме взысканий и количеству нарушений ТОП-3 в регионе возглавляет 52-летняя тюменка. За период 2020—2021 годов она совершила 172 нарушения, а неоплаченными ею остаются штрафы на сумму в 156,9 тысяч рублей», — рассказал руководитель УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. Второе место по числу нарушений занимает 41-летний житель Тобольска. Он не соблюдал ПДД 119 раз, и все еще должен государству 133,2 тысячи рублей штрафов. Третье место получил 21-летний тюменец. Его долг — 112,4 тысячи рублей за 109 нарушений ПДД. При этом молодой человек ни разу не платил штрафы. Как отметили в областной ГИБДД, данные всех нарушителей вносятся в специальную базу. Когда инспекторы встречают таких водителей на дорогах, они вызывают судебных приставов. Автомобилистам приходится либо закрывать долги на месте, либо лишаться машин, которые сотрудники арестовывают.