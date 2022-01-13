Тюменка нарушила ПДД более 170 раз и возглавила антирейтинг ГИБДД

14 января 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Водитель совершила больше всех нарушений ПДД в Тюменской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самой злостной нарушительницей ПДД в Тюменской области признана 52-летняя жительница, которая получила порядка 170 штрафов на сумму почти в 157 000 рублей. Об этом на своей пресс-конференции рассказал глава УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. «ГИБДД проводит системную работу со злостными нарушителями, не оплачивающими штрафы. По сумме взысканий и количеству нарушений ТОП-3 в регионе возглавляет 52-летняя тюменка. За период 2020—2021 годов она совершила 172 нарушения, а неоплаченными ею остаются штрафы на сумму в 156,9 тысяч рублей», — рассказал руководитель УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. Второе место по числу нарушений занимает 41-летний житель Тобольска. Он не соблюдал ПДД 119 раз, и все еще должен государству 133,2 тысячи рублей штрафов. Третье место получил 21-летний тюменец. Его долг — 112,4 тысячи рублей за 109 нарушений ПДД. При этом молодой человек ни разу не платил штрафы. Как отметили в областной ГИБДД, данные всех нарушителей вносятся в специальную базу. Когда инспекторы встречают таких водителей на дорогах, они вызывают судебных приставов. Автомобилистам приходится либо закрывать долги на месте, либо лишаться машин, которые сотрудники арестовывают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самой злостной нарушительницей ПДД в Тюменской области признана 52-летняя жительница, которая получила порядка 170 штрафов на сумму почти в 157 000 рублей. Об этом на своей пресс-конференции рассказал глава УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. «ГИБДД проводит системную работу со злостными нарушителями, не оплачивающими штрафы. По сумме взысканий и количеству нарушений ТОП-3 в регионе возглавляет 52-летняя тюменка. За период 2020—2021 годов она совершила 172 нарушения, а неоплаченными ею остаются штрафы на сумму в 156,9 тысяч рублей», — рассказал руководитель УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. Второе место по числу нарушений занимает 41-летний житель Тобольска. Он не соблюдал ПДД 119 раз, и все еще должен государству 133,2 тысячи рублей штрафов. Третье место получил 21-летний тюменец. Его долг — 112,4 тысячи рублей за 109 нарушений ПДД. При этом молодой человек ни разу не платил штрафы. Как отметили в областной ГИБДД, данные всех нарушителей вносятся в специальную базу. Когда инспекторы встречают таких водителей на дорогах, они вызывают судебных приставов. Автомобилистам приходится либо закрывать долги на месте, либо лишаться машин, которые сотрудники арестовывают.