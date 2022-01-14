Организатор «Русских маршей» и член СПЧ поспорили из-за мигрантов

14 января 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Штрафы не решат проблему с преступностью среди подростков-мигрантов, считает Дмитрий Демушкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин и председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов поспорили о том, какие меры необходимо принимать для борьбы с подростковой преступностью в среде мигрантов. Поводом для обсуждения стало предложение СПЧ разработать и внедрить в России правовой механизм, который позволит наказывать иностранных граждан за преступления, совершенные их малолетними детьми. «Надо заставить родителей, которые привозят сюда детей и отдают в наши школы, понимать, что они должны соблюдать закон, пробивать себе путь в жизнь знаниями, а не насилием. Для этого мы будем предлагать правовой механизм ответственности родителей мигрантов за незаконные действия их чад, пока те не достигли 14 лет», — цитирует Кирилла Кабанова «Ридус». Поводом для нового обсуждения вопросов о культурной адаптации мигрантов стал случай в городе Обнинск Калужской области. Там трое детей мигрантов попытались изнасиловать ученицу четвертого класса. В результате их родителям выписали штраф в размере от 100 до 500 рублей. Благодаря общественному резонансу семью одного из малолетних преступников удалось депортировать из России. Демушкин назвал случай в Обнинске обычным делом. По его словам, подростки-мигранты из Средней Азии представляют реальную угрозу для российских школ. Демушкин заявил, что они терроризируют учеников и тормозят образовательный процесс. «По Обнинску был большой резонанс, нужно было как-то на это реагировать, вот они поехали и отреагировали. Ну, пусть штрафуют родителей, но глобально проблему это не решит», — считает организатор «Русских маршей». Кабанов заявил, что к мигрантам, которые нарушают закон, будут применяться жесткие меры. Однако менять ради них норму, согласно которой ответственность за преступления наступает только с 14 лет, в России не намерены. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить право детей-иностранцев на дошкольное, общее и среднее образование. Также правительство РФ должно было разработать механизм дополнительного обучения мигрантов русскому языку и подготовить программы по их социальной, языковой и культурной адаптации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин и председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов поспорили о том, какие меры необходимо принимать для борьбы с подростковой преступностью в среде мигрантов. Поводом для обсуждения стало предложение СПЧ разработать и внедрить в России правовой механизм, который позволит наказывать иностранных граждан за преступления, совершенные их малолетними детьми. «Надо заставить родителей, которые привозят сюда детей и отдают в наши школы, понимать, что они должны соблюдать закон, пробивать себе путь в жизнь знаниями, а не насилием. Для этого мы будем предлагать правовой механизм ответственности родителей мигрантов за незаконные действия их чад, пока те не достигли 14 лет», — цитирует Кирилла Кабанова «Ридус». Поводом для нового обсуждения вопросов о культурной адаптации мигрантов стал случай в городе Обнинск Калужской области. Там трое детей мигрантов попытались изнасиловать ученицу четвертого класса. В результате их родителям выписали штраф в размере от 100 до 500 рублей. Благодаря общественному резонансу семью одного из малолетних преступников удалось депортировать из России. Демушкин назвал случай в Обнинске обычным делом. По его словам, подростки-мигранты из Средней Азии представляют реальную угрозу для российских школ. Демушкин заявил, что они терроризируют учеников и тормозят образовательный процесс. «По Обнинску был большой резонанс, нужно было как-то на это реагировать, вот они поехали и отреагировали. Ну, пусть штрафуют родителей, но глобально проблему это не решит», — считает организатор «Русских маршей». Кабанов заявил, что к мигрантам, которые нарушают закон, будут применяться жесткие меры. Однако менять ради них норму, согласно которой ответственность за преступления наступает только с 14 лет, в России не намерены. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить право детей-иностранцев на дошкольное, общее и среднее образование. Также правительство РФ должно было разработать механизм дополнительного обучения мигрантов русскому языку и подготовить программы по их социальной, языковой и культурной адаптации.