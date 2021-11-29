Медведев призвал помогать мигрантам освоиться в России

Правительство России должно принять дополнительные меры, чтобы помочь иностранцам лучше адаптироваться в стране. При этом нельзя допустить формирования на территории России этнических анклавов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу миграционной политики.
«Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. Россия открыта для тех, кто уважает ее законы, культуру, язык, кто готов честно и добросовестно работать», — передает ТАСС слова Медведева.
Представитель Совбеза отметил, что необходимо повышать уровень государственного контроля в сфере мигрантов. «Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — подчеркнул Медведев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил убрать мигрантов из сферы ЖКХ. Для этого он предложил использовать кадровый резерв коммунальной сферы. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что в России проживает около 10% населения каждой из республик бывшего СССР, пишет «Национальная служба новостей».
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