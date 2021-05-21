Путин поручил Мишустину адаптировать детей-мигрантов в школах РФ

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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, школьная линейка, торжественная линейка, школа, 1 сентября, ученики с цветами
Детей-мигрантов будут подготавливать к обучению в российских школах Фото:

Российскому правительству необходимо выявить количество несовершеннолетних иностранных гражданах в РФ, а также обеспечить их право на дошкольное, общее и среднее общее образования. Такое поручение премьер-министру Михаилу Мишустину дал президент России Владимир Путин.

В числе поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям российский лидер поручил обеспечить учет детей-мигрантов, подлежащих обучению, а также включить информацию о них в федеральное статистическое наблюдение. «Принять меры в целях обеспечения разработки, апробации и внедрения в российских общеобразовательных организациях системы выявления особых образовательных потребностей несовершеннолетних иностранных граждан, в том числе оценки уровня владения ими русским языком», — указано в поручении Путина на сайте Кремля.

Также кабмин должен будет разработать механизм дополнительного обучения языку, который необходим для освоения образовательных программ в России. Кроме этого, поручено подготовить программы психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации. Мишустин должен подготовить программу до 1 сентября.

О необходимости адаптации детей мигрантов к российским школам Путин заявлял еще в марте. В качестве негативного примера президент привел западные страны, где, по его словам, нередки случаи, когда из-за подавляющего числа мигрантов в некоторых школах местные жители вынуждены забирать оттуда своих детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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