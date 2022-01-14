Гинцбург раскрыл, как выбрать препарат для повторной ревакцинации

15 января 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Глава Центра Гамалеи Гинцбург посоветовал пожилым «Спутник V» при повторной ревакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для вакцинации прививкой от коронавируса в третий раз следует выбирать «Спутник Лайт». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он также посоветовал людям в возрасте от 65 лет ставить два компонента «Спутника V». «Нужно выбирать „Спутник Лайт“. Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать „Спутник V“», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин, пишет MK.RU. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты 76,7 млн россиянин. Число заболевших среди них не превышает 4%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для вакцинации прививкой от коронавируса в третий раз следует выбирать «Спутник Лайт». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он также посоветовал людям в возрасте от 65 лет ставить два компонента «Спутника V». «Нужно выбирать „Спутник Лайт“. Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать „Спутник V“», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин, пишет MK.RU. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты 76,7 млн россиянин. Число заболевших среди них не превышает 4%.