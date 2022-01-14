14 января 2022

Гинцбург раскрыл, как выбрать препарат для повторной ревакцинации

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Глава Центра Гамалеи Гинцбург посоветовал пожилым «Спутник V» при повторной ревакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для вакцинации прививкой от коронавируса в третий раз следует выбирать «Спутник Лайт». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он также посоветовал людям в возрасте от 65 лет ставить два компонента «Спутника V».

«Нужно выбирать „Спутник Лайт“. Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать „Спутник V“», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».

Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин, пишет MK.RU. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты 76,7 млн россиянин. Число заболевших среди них не превышает 4%.

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Для вакцинации прививкой от коронавируса в третий раз следует выбирать «Спутник Лайт». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он также посоветовал людям в возрасте от 65 лет ставить два компонента «Спутника V». «Нужно выбирать „Спутник Лайт“. Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать „Спутник V“», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин, пишет MK.RU. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты 76,7 млн россиянин. Число заболевших среди них не превышает 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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