14 января 2022

Певец Шарлот напугал подписчиков сообщением о своей смерти

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, музыкант, вокал, певец, солист
Фанаты музыканта волнуются из-за его сторис в Instagram Фото:

Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) из Самары напугал подписчиков в Instagram цифрами, под которыми подразумевают даты смерти. Фанаты музыканта пытаются связаться с ним в комментариях под последним постом.

Некоторые пользователи считают, что Шарлот пытается привлечь данным поступком внимание публики. А некоторые всерьез волнуются за своего кумира.

Шарлот родился в феврале 1998 года. Первую известность получил, записывая каверы на известные песни. Затем участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста.

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Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) из Самары напугал подписчиков в Instagram цифрами, под которыми подразумевают даты смерти. Фанаты музыканта пытаются связаться с ним в комментариях под последним постом. Некоторые пользователи считают, что Шарлот пытается привлечь данным поступком внимание публики. А некоторые всерьез волнуются за своего кумира. Шарлот родился в феврале 1998 года. Первую известность получил, записывая каверы на известные песни. Затем участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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