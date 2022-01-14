Певец Шарлот напугал подписчиков сообщением о своей смерти

Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) из Самары напугал подписчиков в Instagram цифрами, под которыми подразумевают даты смерти. Фанаты музыканта пытаются связаться с ним в комментариях под последним постом.
Некоторые пользователи считают, что Шарлот пытается привлечь данным поступком внимание публики. А некоторые всерьез волнуются за своего кумира.
Шарлот родился в феврале 1998 года. Первую известность получил, записывая каверы на известные песни. Затем участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста.
Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) из Самары напугал подписчиков в Instagram цифрами, под которыми подразумевают даты смерти. Фанаты музыканта пытаются связаться с ним в комментариях под последним постом. Некоторые пользователи считают, что Шарлот пытается привлечь данным поступком внимание публики. А некоторые всерьез волнуются за своего кумира. Шарлот родился в феврале 1998 года. Первую известность получил, записывая каверы на известные песни. Затем участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста.