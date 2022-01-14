Певец Шарлот напугал подписчиков сообщением о своей смерти

15 января 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Фанаты музыканта волнуются из-за его сторис в Instagram Фото: Дарья Попова © URA.RU Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) из Самары напугал подписчиков в Instagram цифрами, под которыми подразумевают даты смерти. Фанаты музыканта пытаются связаться с ним в комментариях под последним постом. Некоторые пользователи считают, что Шарлот пытается привлечь данным поступком внимание публики. А некоторые всерьез волнуются за своего кумира. Шарлот родился в феврале 1998 года. Первую известность получил, записывая каверы на известные песни. Затем участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста. Instagram рэпера Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский певец Шарлот (Эдуард Шарлот) из Самары напугал подписчиков в Instagram цифрами, под которыми подразумевают даты смерти. Фанаты музыканта пытаются связаться с ним в комментариях под последним постом. Некоторые пользователи считают, что Шарлот пытается привлечь данным поступком внимание публики. А некоторые всерьез волнуются за своего кумира. Шарлот родился в феврале 1998 года. Первую известность получил, записывая каверы на известные песни. Затем участвовал в проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста.