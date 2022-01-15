Вирусологи раскрыли схему вакцинации от «Омикрона»

Для защиты от омикрон-штамма следует ревакцинироваться «Спутником Лайт», считают вирусологи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для обеспечения защиты организма от заболевания омикрон-штаммом коронавируса человеку следует вакцинироваться «Спутником V». Ревакцинироваться нужно через шесть месяцев или даже раньше. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. По его словам, адаптированная версия вакцины уже разработана, однако ее нужно проверять.

«Ревакцинироваться следует через 6 месяцев после первой прививки. Можно сократить время для ревакцинации, если есть такая возможность. По такой схеме они сейчас наиболее оправданы. Еще неизвестно, будет ли новая вакцина более адаптирована к „Омикрону“. Это не очень ясно», — сказал профессор Альтштейн URA.RU.

По словам вирусолога, над адаптированной к омикрон-штамму вакциной уже работают. «Она сделана. Ее достаточно долго нужно проверять, налаживать производство, как минимум 3-4 месяца. Я не исключаю, что за это время „Омикрон“ может исчезнуть», — заметил профессор.

В разговоре с URA.RU вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также подтвердил, что ревакцинироваться следует через 6 месяцев после первой прививки вакциной «Спутник Лайт». «От „Омикрона“ надо вакцинироваться „Спутником V“, ревакцинироваться через полгода „Спутником Лайт“. Вакцину нужно адаптировать под новый штамм, если старая вакцина против него в большой степени неэффективна. Технически такая переделка делается просто, а вот испытания и налаживание производства займут много сил и времени», — сказал профессор Аграновский в разговоре с URA.RU.

Вирусолог также отметил, что из-за частой смены доминирующих штаммов адаптация вакцин не делается ни в одной стране мира. «Мы просто не успеваем за эволюцией COVID. Пока что в этом нет трагедии, существующие вакцины работают и надо их использовать», — уточнил он.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» не адаптирован под «Омикрон». По его словам, этот процесс может занять от 1,5 до 3 месяцев. Сейчас ведется работа по реконструированию вакцины, которая содержит последовательность «Омикрон».

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