14 января 2022

Неизвестный избил инвалида и прохожих у ТЦ в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, машина полиции, полиция
Полиция задержала мужчину, который напал на прохожих у ТЦ «Парк Хаус» Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на прохожих и жестоко избил инвалида у торгового центра «Парк Хаус». Об этом сообщили очевидцы происшествия. Злоумышленника задержала полиция.

«У него кукуха поехала, начал просто всех избивать. Парень, до 30 лет, полный. Всех прохожих. Там на углу около „Парк Хауса“ всегда сидит мужчина без ног, инвалид, он его просто ногами по лицу запинал», — цитирует Е1 свидетельницу происшествия.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал нападавшего. В управлении МВД по Екатеринбургу сообщили, что мужчину доставили в дежурную часть. Предположительно, он был пьян. Пострадавшие планируют обратиться с заявлением в правоохранительные органы. По факту инцидента проводится проверка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на прохожих и жестоко избил инвалида у торгового центра «Парк Хаус». Об этом сообщили очевидцы происшествия. Злоумышленника задержала полиция. «У него кукуха поехала, начал просто всех избивать. Парень, до 30 лет, полный. Всех прохожих. Там на углу около „Парк Хауса“ всегда сидит мужчина без ног, инвалид, он его просто ногами по лицу запинал», — цитирует Е1 свидетельницу происшествия. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал нападавшего. В управлении МВД по Екатеринбургу сообщили, что мужчину доставили в дежурную часть. Предположительно, он был пьян. Пострадавшие планируют обратиться с заявлением в правоохранительные органы. По факту инцидента проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...