Неизвестный избил инвалида и прохожих у ТЦ в Екатеринбурге

Полиция задержала мужчину, который напал на прохожих у ТЦ «Парк Хаус» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на прохожих и жестоко избил инвалида у торгового центра «Парк Хаус». Об этом сообщили очевидцы происшествия. Злоумышленника задержала полиция.

«У него кукуха поехала, начал просто всех избивать. Парень, до 30 лет, полный. Всех прохожих. Там на углу около „Парк Хауса“ всегда сидит мужчина без ног, инвалид, он его просто ногами по лицу запинал», — цитирует Е1 свидетельницу происшествия.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал нападавшего. В управлении МВД по Екатеринбургу сообщили, что мужчину доставили в дежурную часть. Предположительно, он был пьян. Пострадавшие планируют обратиться с заявлением в правоохранительные органы. По факту инцидента проводится проверка.